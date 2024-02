Après une relation avec une joueuse dans un ancien club, l’entraîneur des féminines de Sheffield United viré

Plus jamais ça.

Le club de Sheffield United a annoncé se séparer de l’entraîneur de son équipe féminine, Jonathan Morgan, lequel a entretenu une relation pendant près de trois avec l’une des ses anciennes joueuses à Leicester. Selon The Athletic , qui a révélé l’affaire, l’homme approchait alors de la trentaine tandis que cette dernière n’était pas encore majeure au début de cette relation, longtemps gardée secrète. La joueuse, qui a depuis quitté le club, a témoigné anonymement pour le site spécialisé américain : « À l’époque, je n’avais pas assez d’expérience dans la vie pour me rendre compte à quel point c’était une erreur. (…) Il était plus âgé, c’était mon manager et il aurait dû être plus avisé. Je suis en colère parce qu’il a abusé de son pouvoir et que ma carrière en a souffert. J’ai dû quitter Leicester pour m’éloigner de cette situation. J’y pense presque tous les jours. C’est un peu nul, je voulais juste jouer au football. » …

TB pour SOFOOT.com