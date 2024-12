Après Stockholm, l'horizon de Mbappé s'éclaircit mais des nuages demeurent

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé après son but contre l'Atalanta, le 10 décembre 2024 à Bergame ( AFP / Alberto PIZZOLI )

La clôture à Stockholm de l'enquête pour "viol" éclaircit l'horizon de Kylian Mbappé mais le capitaine de l'équipe de France n'en a pas tout à fait fini avec les ennuis et doit toujours jongler avec plusieurs soucis sportifs et extra-sportifs.

. Litige financier avec le PSG

Le feuilleton entre le club parisien et le joueur du Real Madrid fait régulièrement l'actualité et semble loin d'être terminé. Les deux parties se sont engagées dans un bras de fer alors que la star des Bleus réclame à son ancien club 55 millions d'euros de primes et salaires impayés.

La commission juridique de la Ligue de football professionnel (11 septembre) puis la commission paritaire d'appel de la LFP (25 octobre) ont tour à tour enjoint au PSG de verser la somme réclamée par le joueur. Devant le refus du club, Mbappé a saisi la commission de discipline de la Ligue mais celle-ci a conclu mercredi à "l'irrecevabilité" de cette demande, le PSG ayant entre-temps assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le dénouement de cette affaire risque donc de prendre plusieurs mois et elle pourrait se poursuivre au conseil des Prud'hommes si le joueur décide d'engager une procédure, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.

Ce conflit trouve son origine dans le statut d'un accord passé au cœur du mois d'août 2023 entre Mbappé et la direction du club parisien au moment où l'attaquant était mis à l'écart du groupe pour avoir refusé de prolonger au PSG.

Paradoxalement, Mbappé a eu des mots plutôt conciliants pour le PSG lors de l’entretien-fleuve diffusé dimanche sur Canal+ durant lequel il est sorti de son long silence médiatique.

"J'ai toujours gardé cette attache avec le PSG. C'est une relation qui ne se coupe pas comme ça", a-t-il raconté à l'émission "Clique", affirmant même que ses liens avec l'émir du Qatar, propriétaire du club, sont "au top".

"Peut-être que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai tout confondu. J'avais des conflits avec des gens, je défendais mes droits de joueur, mais ça ne représentait pas le club. Je n'ai jamais tout mélangé avec les joueurs, les gens du staff", a-t-il ajouté, sans citer cependant une seule fois le nom du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi.

. Son absence en équipe de France

Lors de ce long entretien à "Clique", Mbappé a aussi évoqué sa relation avec les Bleus, qui s'est ternie depuis l'Euro-2024, marqué par une fracture du nez et un seul but inscrit sur penalty.

Sa motivation à porter le maillot de la sélection a ainsi pu être remise en cause ces derniers mois: le champion du monde 2018, qui aura 26 ans le 20 décembre, a été absent lors des deux derniers rassemblements et avait été convoqué en septembre alors qu'il ne voulait pas s'y rendre.

"L'équipe de France, ça a toujours été le plus haut grade du foot, j'ai toujours dit qu'il n'y avait rien de plus important, mon amour pour l'équipe de France n'a pas bougé, ça me manque car ça fait longtemps que je n'y ai pas été", a déclaré Mbappé, ajoutant qu'il aurait souhaité retrouver les Bleus en novembre et que son absence était un choix du sélectionneur Didier Deschamps.

Sauf blessure, l'attaquant devrait logiquement rejoindre l'équipe de France en mars pour les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie. Reste à savoir s'il gardera toujours le brassard de capitaine. Le président de la Fédération française de football Philippe Diallo a indiqué récemment que le sujet devait être discuté entre le joueur et Deschamps.

. Au Real, du mieux avant la blessure

Sur le terrain, les nuages commencent également à se dissiper. Le nouveau joueur du Real Madrid a montré du mieux au cours de ses deux derniers matches après des semaines compliquées.

Mardi soir face à l'Atalanta Bergame en Ligue des champions (3-2), le N.9 a inscrit son 50e but en Ligue des champions. Mais sa sortie sur blessure peu après la demi-heure de jeu a coupé net son élan. Il est visiblement touché à l'ischio-jambier de la jambe gauche comme en octobre.

Une tuile de plus pour un joueur qui avait enfin retrouvé de la vitesse, de la percussion et de l'adresse devant le but. En attendant le diagnostic médical, l'entraîneur du Real Carlo Ancelotti ne se voulait toutefois pas très inquiet mardi soir.