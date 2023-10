Après son rire pendant la minute de silence, Jean-Clair Todibo s’explique

Aperçu en train de se bidonner pendant la minute de silence en mémoires des victimes du conflit israélo-palestinien et de Dominique Bernard, assassiné à Arras, le défenseur a tenu à s’expliquer devant les médias, en amont de la conférence de presse de veille de match, alors que les Bleus affrontent l’Écosse à Villeneuve d’Ascq mardi. S’il a reconnu le caractère maladroit de son acte, il a voulu se dédouaner de possibles mauvaises intentions : « Je ne pense pas être un garçon irrespectueux vis-à-vis de ces choses-là. J’ai eu un rire nerveux mais en aucun cas je ne me moquais de la situation actuelle. Le contexte était assez particulier, dans les tribunes on était au milieu des supporters adverses. Certains ont fait certaines blagues et j’ai eu un rire nerveux. En aucun cas je me moquais de la situation. »

Surtout, l’ancien Barcelonais a souligné que la situation le touchait personnellement : « Je suis touché car ça entache l’éducation que ma mère m’a donnée. Il faut savoir que ma mère travaille à l’Éducation nationale, ça aurait pu lui arriver » . Par la suite, le sélectionneur national Didier Deschamps s’est à son tour exprimé sur le sujet, louant son geste et soulignant que « c’était son souhait de pouvoir s’exprimer » . « C’est mieux de venir s’expliquer devant vous avec ses mots plutôt que de faire un communiqué » a ainsi poursuivi DD. Peu avant, c’était son gardien Mike Maignan qui avait soutenu son coéquipier : « On connait J-C, c’est une bonne personne, en aucun cas ce rire était un rire moqueur ».…

JF pour SOFOOT.com