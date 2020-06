Après son nouveau nul 2-2 contre l'Atlético de Madrid, Barcelone lâche encore des points et laisse le champ libre au Real

Alors qu'il a mené à deux reprises, le Barça a concédé deux penalties et un nul décevant contre l'Atlético Madrid. Comme sur le pelouse du Celta Vigo, il y a quatre jours. Pouvant prendre quatre points d'avance en tête de la Liga en cas de victoire ce jeudi, le Real se frotte les mains...

Barcelone 2-2 Atlético de Madrid

Pourquoi le FC Barcelone est en crise

Costa, double peine

Deux penalties concédés, un marqué, un CSC pour l'ouverture du score, une contre-performance à domicile... et une seconde frustration, en l'espace de quatre jours. Décidément, le FC Barcelone n'est plus ce qu'il était. Pas dans sa forme du moment, en tout cas. Certes, il monopolise toujours le ballon (plus de 70%, ce mardi soir). Mais il ne sait pas trop quoi en faire, et galère à marquer dans le jeu. Or, contre l'Atlético de Madrid, ça ne passe pas. Et dans une course au trône avec le Real, ça ne pardonne pas.Comme sur le terrain du Celta Vigo, lesont donc encore lâché des points en oubliant de gagner devant les. Comme sur la pelouse du Celta Vigo, les Catalans se sont faits avoir alors qu'ils ont mené au score à deux reprises. Et comme dans l'antre du Celta Vigo, les champions en titre voient leur trophée s'éloigner en raison d'un 2-2 pas très positif.Toujours sans Griezmann, encore sur le banc, Barcelone démarre néanmoins plutôt fort. Suárez lance doucement les débats, Rakiti? accélère aux vingt mètres pour chauffer les géants d'Oblak puis les Catalans forcent Costa à marquer contre son camp sur corner au bout d'un tout petit quart d'heure