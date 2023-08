Après son élimination, l'OM a écrit à l'UEFA pour cracher son venin

Le seum a aussi l’accent marseillais.

Dépité d’avoir été sorti de la course à la phase de groupes de Ligue des champions, ce mardi face au Panathinaïkós (2-1, 3-5 T.A.B., après la défaite 1-0 à l’aller), et se sentant lésé par l’arbitrage de cette double-confrontation face aux Grecs, l’OM a décidé d’agir. RMC Sport et L’Équipe rapportent que le club phocéen a sorti sa meilleure plume pour écrire à l’UEFA, mercredi, pour déplorer plusieurs décisions prises par le corps arbitral lors de ce troisième tour préliminaire de C1 (les arbitres centraux étaient le Roumain István Kovács à l’aller et l’Anglais Michael Oliver au retour.…

