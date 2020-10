So Foot • 04/10/2020 à 06:00

Après son élimination européenne, la gueule de bois pour Reims ?

Éliminé de la Ligue Europa par les Hongrois de MOL Fehervar, le Stade de Reims patine en Ligue 1 avec un seul petit point en cinq journées. Et au vu des précédents historiques, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir des Champenois après leur déception européenne.

Jeudi 24 septembre 2020, dans le huis clos de la MOL Arena Sosto, l'ancien Nantais Loïc Nego s'élance et prend Predrag Rajkovi? à contre-pied. Sur une séance de tirs au but, le Stade de Reims vient de voir s'écrouler ses rêves de Ligue Europa et s'effacer le capital d'une saison 2019-2020 de haute volée. Écourtée par le Covid-19, certes. Mais qui, au bénéfice d'une sixième place en Ligue 1, devait permettre au monument du football français de renouer avec son ADN européen. Au lieu de cela, les Champenois voient se profiler le spectre d'une saison dangereuse : 19après cinq journées, les hommes de David Guion restent sur une série de quatre défaites sur la scène nationale.Et à la lumière des archives des trois dernières décennies, le Stade de Reims a de bonnes raisons de s'inquiéter : quasiment chaque saison, un "Européen" déçu - Coupe Intertoto comprise - flirte avec la zone rouge. Plusieurs se sont allègrement précipités dans le gouffre de la seconde division - Cannes (1992), Montpellier (2003), Troyes (2003), Guingamp (2004), Strasbourg (2006) ou encore Lens (2008) -, quand multitude d'autres - y compris des gros poissons comme Marseille (2000, 2016), Paris (2001, 2007) ou encore Saint-Étienne (2009-2020) - ont vu le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com