information fournie par So Foot • 16/01/2024 à 14:26

Après son choix de rater le premier match de la CAN, Onana répond aux critiques

Après son choix de rater le premier match de la CAN, Onana répond aux critiques

Manchester United. Golf. Cameroun. In that order .

André Onana a animé la prépa de la sélection camerounaise en amont de cette 34 e édition de la Coupe d’Afrique des nations. Préférant rester à Manchester pour jouer face à Tottenham dimanche (2-2), le portier n’a pas préparé la CAN avec le Cameroun et est arrivé ce lundi en Côte d’Ivoire, à quelques heures de l’entrée en compétition des Lions indomptables contre la Guinée. Sans lui, ses compatriotes n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul (1-1). À l’issue du match, qu’il a suivi des tribunes, le Mancunien de 27 ans a déclaré au micro de Canal+ Sport Afrique avoir « beaucoup de choses à dire » concernant sa situation personnelle , mais qu’il ne dirait rien pendant la compétition, rappelant que « le plus important est l’union sacrée ». …

JBC pour SOFOOT.com