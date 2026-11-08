Après sa déroute face aux démocrates, Trump promet de rendre coup pour coup

Le président américain Donald Trump s'adresse aux médias à son arrivée à West Palm Beach, en Floride, le 6 novembre 2026 ( AFP / Alex WROBLEWSKI )

Donald Trump a promis dimanche un retour en force sur la scène politique américaine après la perte des deux chambres du Congrès aux élections de mi-mandat, qui l'affaiblit politiquement à l'entame des deux dernières années de son mandat.

Cette déroute des républicains ouvre la voie à de multiples enquêtes au Congrès, qui sera contrôlé à partir de janvier par les démocrates, sur le président, sa famille et de hauts responsables de son administration.

"L'Amérique a fait un gigantesque pas en arrière dans l'Histoire avec les résultats des dernières élections", a écrit le président américain dimanche sur sa plateforme Truth Social.

"Mais n'ayez pas peur, nous reviendrons PLUS GRANDS ET PLUS FORTS QUE JAMAIS", a-t-il ajouté.

Face aux promesses des dirigeants de la future majorité démocrate de lancer des enquêtes parlementaires contre son entourage, notamment pour corruption, Donald Trump a demandé à son ministère de la Justice d'enquêter sur ce qu'il présente comme des tentatives de "chantage".

"Cartel Trump"

Interrogé dimanche sur CNN, le ministre de la Justice Todd Blanche a promis de défendre les membres de l'administration Trump si les démocrates au Congrès décidaient de "s'en prendre" à eux.

Le ministre de la Justice Todd Blanche et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le 21 octobre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Il a cité le cas de Stephen Miller, influent conseiller qui a joué un rôle clé dans la politique d'expulsions massives d'immigrés, nommé vendredi au poste stratégique de directeur de cabinet de la Maison Blanche.

Le principal membre démocrate de la commission des enquêtes de la Chambre des représentants, Robert Garcia, a reproché au ministre de continuer à se comporter en "avocat personnel de Donald Trump".

"Tout ce qu'il veut, c'est protéger Donald Trump, ses ministres et les responsables de son administration. Ce n'est pas sa fonction", a-t-il répliqué, également sur CNN.

"Donald Trump est la personne la plus corrompue à avoir jamais été président des Etats-Unis", a ajouté le député, qui pourrait présider la commission des enquêtes de la Chambre à partir de janvier, qualifiant la famille Trump de "famille la plus corrompue à avoir jamais occupé le Bureau ovale".

Infographie comparant le nouveau Congrès américain à l'issue des élections de mi-mandat avec les deux chambres sortantes (Chambre des représentants où les 435 sièges étaient à renouveler et le Sénat avec 35 sièges à pourvoir sur 100), selon des résultats partiels le 5 novembre 2026 à 16h GMT ( AFP / Valentina BRESCHI )

Le chef de file des démocrates à la Chambre Hakeem Jeffries, pressenti pour en devenir le président en janvier, a également fustigé dimanche "la corruption sans précédent à laquelle s'est livré le cartel Trump sur le peuple américain".

"S'il y a des gens qui ont arnaqué ou volé les Américains, ils doivent rendre des comptes conformément au rôle constitutionnel du Congrès, de contre-pouvoir à un exécutif hors de contrôle", a-t-il renchéri sur CNN.

Hegseth dans le collimateur

Dans le viseur des démocrates pourraient figurer Todd Blanche mais aussi le ministre de la Défense, Pete Hegseth, en première ligne des critiques, y compris au sein des républicains, pour son soutien indéfectible à la très impopulaire guerre lancée avec Israël contre l'Iran il y a plus de huit mois.

Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le 21 octobre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

"Le soi-disant ministre de la Défense a abusé de ses pouvoirs, compromis notre sécurité nationale et orchestré cette guerre en Iran, irresponsable et coûteuse", qui "a fait flamber les prix pour les Américains et rendu le pays moins sûr", a accusé Hakim Jeffries.

"Pete Hegseth doit partir", a-t-il ajouté, affirmant qu'il soutiendrait sans réserve d'éventuelles enquêtes parlementaires contre le ministre.

Autre signe de la pugnacité affichée de Donald Trump, il a annoncé avoir proposé le poste de porte-parole de l'exécutif à Dana White, un de ses proches qui dirige l'UFC, principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA).