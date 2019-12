Après quinze ans au pouvoir, le premier ministre de Dominique brigue un quatrième mandat

L'opposition dénonce l'absence de mise à jour des listes électorales, à l'occasion des législatives qui se tiennent vendredi 6 décembre dans la petite île caribéenne.

Les élections générales pour renouveler les 21 membres de l'Assemblée législative de la Dominique se sont finalement tenues ce vendredi 6 décembre, après plusieurs jours d'incertitude. Une série de manifestations et de blocages de routes ont en effet secoué cette petite île caribéenne de 71 000 habitants située entre la Martinique et la Guadeloupe, faisant craindre un embrasement de la situation.

Les manifestants y réclamaient une réforme électorale et le report des élections, et dénonçaient la volonté présumée du premier ministre actuel, Roosevelt Skerrit, au pouvoir depuis quinze ans et dont le Parti de la liberté (DLP) détient la majorité absolue, de s'y maintenir coûte que coûte.

Lundi, le premier ministre avait interdit tout meeting électoral. Des manifestations ont dégénéré en affrontements avec la police, qui a fait usage de gaz lacrymogènes. M. Skerrit avait alors regretté « l'intrusion de la violence dans la campagne électorale, d'une façon inhabituelle, inutile et improductive ». Brian Linton, le frère du chef de l'opposition et candidat aux élections, Lennox Linton, a accusé la police d'utiliser des balles réelles contre les manifestants.

Accusation de vente de passeports diplomatiques

Vendredi, pourtant, les bureaux de vote ont ouvert normalement, alors que de nombreux électeurs faisaient déjà la queue.

A l'origine de la colère populaire, les accusations de l'opposition, menée par Lennox Linton. Selon lui, les listes électorales ne sont pas mises à jour et incluent des personnes décédées, ainsi que des membres de la diaspora qui, selon la loi électorale, ne devraient pas avoir le droit de vote car ils ont quitté le pays il y a plus de cinq ans.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr