Après plus de 20 ans d'absence, les grands fauves sont de retour au zoo d'Amiens

Installée telle une reine, Ménya, 3 ans, venue du Royaume-Uni, trône sur sa butte. Elle regarde les ouvriers travailler, surveille les joggeurs au loin, puis part faire un tour dans son domaine de 1900 m². Plus timide, Tilak, 3 ans aussi, né en France, a trouvé refuge dans les bambous. Ce samedi 1er février, les deux tigres de Sumatra seront la priorité des visiteurs du parc zoologique d'Amiens Métropole dans la Somme, en plein bouleversement avec deux agrandissements, pour un montant de 22 millions d'euros. La surface sera portée à 8 ha en 2022.Véritable poumon de biodiversité en pleine ville, le parc rouvre ses portes après la saison hivernale. Cela faisait plus de vingt ans que les grands fauves avaient quitté les lieux. « Quand on croise le regard de cet animal sauvage, on se rend compte que nous partageons notre planète avec des animaux charismatiques. Il reste 450 tigres de Sumatra en milieu naturel et 273 en captivité », confie, ému, Pierre Bouthors, le chargé de communication.Cerfs, sangliers, manchotsTout au long du week-end, des soigneurs et médiateurs doivent être présents autour du territoire des fauves, dont la clôture s'élève à 4,5m, pour répondre aux questions des visiteurs. Les félins peuvent être admirés au travers de trois grandes baies (deux de 18 m² et une de 30 m²). Deux nocturnes sont aussi programmées, samedi soir et dimanche.La venue des tigres de Sumatra coïncide avec la mise en place d'une nouvelle zone appelée Archipels. D'autres espèces nouvelles y sont présentées comme les cerfs du Prince Alfred ou les sangliers des Visayas, également en danger : « C'est le rôle des parcs zoologiques de mettre la lumière sur ces espèces et de participer aux programmes de conservation », explique Christine Morrier, la directrice. LIRE AUSSI > Le zoo, pouponnière des espèces menacéesLa nouvelle zone Rivages invite, elle, à la découverte de la faune marine de la côte ouest des Amériques ...