Après Pfizer, Moderna annonce des résultats positifs pour son vaccin chez les jeunes enfants

La dose du vaccin anti-Covid de Moderna pour les enfants de 6 à 11 ans a été adaptée à 50 microgrammes, contre 100 microgrammes pour les tranches d'âge plus âgées ( AFP / Angela Weiss )

Moderna a annoncé lundi des résultats positifs pour son vaccin contre le Covid-19 chez les jeunes enfants, ouvrant la voie à une possible autorisation prochaine de deux vaccins pour cette tranche d'âge, avec celui de Pfizer.

Les essais cliniques menés par Moderna sur plus de 4.700 participants de 6 à 11 ans "démontrent une réponse immunitaire forte chez ce groupe d'enfants un mois après la seconde dose", avec des niveaux d'anticorps "robustes" détectés, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Le vaccin présente en outre un "profil de sécurité favorable" et était "généralement bien toléré", a-t-elle ajouté. Les effets secondaires les plus courants étaient de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre et une douleur au niveau de l'injection.

"Nous avons hâte de soumettre les données aux agences de régulation mondiales", a déclaré le patron de Moderna, Stéphane Bancel, cité dans le communiqué. Cela devrait être fait "à court terme", selon la compagnie.

La dose pour les enfants a été adaptée à 50 microgrammes, contre 100 microgrammes pour les tranches d'âge plus âgées. Ce dosage de 50 microgrammes est également celui choisi pour la dose de rappel de Moderna chez les adultes, qui vient d'être autorisée aux Etats-Unis.

Moderna mène en parallèle des essais cliniques sur les enfants plus jeunes encore, entre 6 mois et 5 ans, mais est encore en train de recruter des participants pour cette tranche d'âge.

Pour le moment aux Etats-Unis, le vaccin de Moderna est seulement autorisé à partir de 18 ans, même si l'entreprise a déposé il y a des mois une demande d'autorisation pour les adolescents.

- Injections début novembre -

Les résultats annoncés lundi signifient que deux vaccins pourraient être disponibles pour les jeunes enfants dans un futur proche.

Un comité consultatif de L'Agence américaine des médicaments (FDA) doit en effet se réunir mardi pour étudier la demande d'autorisation du vaccin de Pfizer chez les enfants de 5 à 11 ans.

Cela représente 28 millions d'enfants aux Etats-Unis.

Le laboratoire américain a annoncé la semaine dernière que son vaccin était efficace à 90,7% pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez cette tranche d'âge.

Avant la réunion de son comité, la FDA a publié sa propre interprétation des données, qui semble indiquer que l'agence est favorable à l'autorisation du remède.

La FDA était notamment inquiète que le vaccin puisse provoquer chez les enfants un nombre important de cas de myocardites, une inflammation du muscle cardiaque. Mais l'analyse réalisée "prédit que le nombre d'issues cliniquement significatives évitées liées au Covid-19 contre-balancerait clairement le surplus de cas de myocardites associé au vaccin", a écrit le régulateur américain.

Si la FDA donne son feu vert, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) devront également approuver le vaccin et publier leurs recommandations précises à destination des professionnels de santé administrant les doses.

La Maison Blanche a indiqué que les vaccinations de jeunes enfants pourraient alors commencer dans les jours suivants.

"Si tout va bien (...) il est entièrement possible, si ce n'est même très probable, que des vaccins soient disponibles pour les enfants de 5 à 11 ans durant la première ou la deuxième semaine de novembre", a déclaré le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, Anthony Fauci, sur ABC dimanche.

la/led