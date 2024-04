Après Mbappé, le déluge

Kylian Mbappé n’a pas supporté de sortir en cours de match. Kylian Mbappé ne supporte plus un PSG qui gagne sans lui. Il a donc balancé un post Instagram afin que son remplacement s’impose comme la seule info de la soirée. Son nombre de likes et de commentaires a surtout été sa principale performance lors de ce Classique.

L’image est belle. Kylian Mbappé quitte lentement, sous la pluie, de dos, brassard de capitaine au bout des doigts, isolé dans l’œil de la caméra, la pelouse du Vélodrome. La mise en scène raconte, sans besoin de le préciser avec un texte – d’ailleurs il n’y a aucune légende –, la tristesse d’un homme, l’injustice d’une situation et l’ingratitude ressentie par le héros de ce tableau qui représenterait une très belle pochette d’album de Liam Gallagher ou de Booba. Bref, tout se réduit à ce moment. La victoire quasi miraculeuse du PSG, qui a évolué plus d’une mi-temps en infériorité numérique, disparaît dans le flou de l’arrière-plan.

Ce Marseille-PSG aura été un vrai Classico. On pouvait craindre pourtant le pire après une première mi-temps fastidieuse, dominée sans conséquence par un OM inefficace qui surplombait des Parisiens apathiques. L’exclusion largement discutable de Beraldo aura dynamité ce match. La rencontre, à défaut de décoller techniquement, a gagné en émotion et en tragique. Deux contre-attaques parisiennes ont douché le Vélodrome, Donnarumma a une fois de plus sauvé les meubles et à dix contre onze, Luis Enrique a su ramener les Phocéens à la dure réalité de leur limite.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com