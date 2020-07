Après Marseille, du football français et européens sur Twitch ?

L'Olympique de Marseille sera à jamais premier sur Twitch, en France, après avoir diffusé deux matchs amicaux sur cette plateforme dédiée au streaming vidéo. Alors, Twitch peut-il devenir un diffuseur crédible du foot en France et en Europe ? Ce premier galop d'essai hexagonal reflète en tout cas une tendance de fond des géants du numérique, qui arrivent à tâtons sur le marché très lucratif des droits TV sportifs.

Du virtuel à la réalité

Twitch, un refuge en période de confinement

Pour suivre les matchs amicaux de l'Olympique de Marseille de ce mois de juillet, il ne fallait pas consulter, mais se connecter sur Twitch., explique Hervé Philippe, responsable du marketing à l'Olympique de Marseille, au sujet de la première diffusion d'un match sur Twitch par une équipe française. Il s'agissait d'OM-FC Pinzgau, une affiche pourtant pas très attrayante sur le papier contre une équipe autrichienne amateur. Un engouement accentué par une longue attente du retour du football après l'arrêt des championnats dans l'Hexagone, qui soulève de nombreuses réflexions. Et si une révolution était en marche ?Racheté par Amazon pour 970 millions de dollars en 2014, Twitch est une plateforme sur laquelle on regarde généralement desen pleine partie de jeux vidéo. Les spectateurs ont notamment à leur disposition un chat pour réagir en direct, parmi d'autres options d'interactions. Mais ces dernières années,oucohabitent avec une plus grande variété de live. Si le succès de la plateforme s'est bâti sur les jeux vidéo, 50 % de ses contenus ne sont aujourd'hui pas liés auTwitch se diversifie : de la politique avec Jean-Luc Mélenchon qui répond à des questions, un DJ set de DJ Bens, des recettes de cuisine... Et le lancement il y a une semaine de twitchsports, qui confirme l'appétit sportif de Twitch. Si la plateforme a déjà fait ses gammes avec la NFL aux États-Unis, voilà que le football fait petit à petit son entrée. L'OM a donc ouvert Lire la suite de l'article sur SoFoot.com