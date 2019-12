Après Lidl, Intermarché se lance dans la guerre des robots cuiseurs

Il y a six mois, des scènes de cohue avaient accompagné le lancement par Lidl de son robot de cuisine multifonctions au prix de 359 euros, là où les Thermomix et autres Magimix étaient vendus deux à trois fois plus cher.En cette période de fête, Intermarché veut à son tour frapper fort. L'enseigne commercialisera ce mardi 10 décembre un robot du même genre - appelé Digicook - à un prix encore plus attractif : 349 euros. « Nous voulions un robot fiable, connecté et accessible à tous », s'enthousiasme Thierry Cotillard, le patron de l'enseigne.Ce robot cuisine, doté d'un bol de 5 litres, possède une centaine de recettes déjà préenregistrées tandis que la fonction Wi-Fi permet d'en télécharger d'autres. « Il s'agit d'un modèle de la marque Arthur Martin avec une garantie de 3 ans, et exclusif pour Intermarché », explique-t-il. VIDÉO. Chez Lidl, des scènes de cohue pour un robot cuiseur connecté Au total, 35 000 exemplaires seront en vente : 30 000 dans les Intermarché et 5 000 chez son petit frère, Netto. « C'est donc en quantités limitées. Il est possible qu'en une demi-heure, le magasin soit en rupture de stock », précise Thierry Cotillard.Le mauvais souvenir de la promo NutellaL'enseigne s'attend en effet à un fort engouement pour ce produit qui s'inscrit dans cette volonté « du mieux manger » et du « fait maison ». « Nous assumons aussi totalement notre côté discounter, dont l'objectif est de proposer de belles affaires à nos clients et d'être attractif sur les promotions », ajoute-t-il.Quitte parfois à flirter avec la ligne rouge. En janvier 2018, une méga promotion (-70 %) sur le Nutella avait provoqué dans certains Intermarché des émeutes. Le groupe, qui avait revendu à perte, avait d'ailleurs écopé par la suite d'une amende de 375 000 euros. LIRE AUSSI > Prix bas, qualité, rentabilité... comment le discount secoue la grande distributionAvec la loi Egalim, ...