Après leur victoire écrasante aux élections de mi-mandat, les démocrates sont divisés sur la question de Trump et du programme de réduction des dépenses

Forts d’une victoire écrasante aux élections de mi-mandat , les démocrates se sont réunis cette semaine à Denver, unis dans leur volonté d’apporter aux électeurs un soulagement face à la hausse des coûts, mais divisés sur la manière d’y parvenir, sur les leçons à tirer de leur victoire et sur le degré d’agressivité à adopter face au président Donald Trump .

Malgré l’ambiance de fête qui régnait après la déroute des républicains le 3 novembre, les tensions entre les modérés et une aile progressiste agitée ont refait surface lors du premier grand rassemblement du parti depuis sa victoire, accompagnées de la crainte que le parti ne gâche l’opportunité que les électeurs lui avaient offerte.

Ce rassemblement a donné un premier aperçu de la bataille qui s’annonce pour définir l’avenir du parti, alors que les candidats potentiels à la présidentielle de 2028 et les hauts dirigeants débattaient de la manière de transformer ce succès électoral en un programme de gouvernement tout en surmontant des clivages idéologiques et générationnels de longue date.

La conférence, organisée par Majority Democrats, un groupe qui défend les jeunes dirigeants du parti et s’oppose à l’activisme de gauche, a servi de tribune aux manœuvres politiques actuellement en cours, alors que les démocrates débattent des leçons à tirer de leur victoire aux élections de mi-mandat et entament la recherche d’un porte-drapeau pour la Maison Blanche en 2028.

Les intervenants étaient divisés sur la question de savoir s’il fallait adopter un programme progressiste plus audacieux ou se recentrer, mettant en évidence des approches divergentes pour réduire les coûts de l’alimentation, des soins de santé et du logement, tout en collaborant avec Trump, qui conserve son droit de veto pendant encore deux ans.

Le député californien Ro Khanna, progressiste et candidat potentiel à la présidence, a exhorté les démocrates à cesser de courir après le centre politique et à adopter un programme plus audacieux, comprenant notamment une couverture médicale universelle, un impôt sur la fortune, un salaire minimum fédéral de 25 dollars, des coupes drastiques dans le budget du Pentagone et la suppression de l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE).

À l’inverse, le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, un modéré et autre candidat potentiel pour 2028, a fait valoir que le parti devait dépasser les tests idéologiques, affirmant que les électeurs « se moquent éperdument » de ces débats et se soucient plutôt de savoir si les démocrates sont capables d’obtenir des résultats.

L’ampleur des victoires démocrates a permis aux modérés et aux progressistes d’affirmer que les électeurs avaient approuvé leur vision de l’avenir du parti.

« Il faut s’attendre à un grand débat, car la victoire démocrate a été si large qu’elle a rallié à la fois les centristes, les démocrates du Sud et les démocrates plus progressistes et de gauche », a déclaré à Reuters la stratège démocrate Elaine Kamarck.

Trump conserve un pouvoir exécutif important pour bloquer une grande partie du programme des démocrates, ce qui complique les efforts du parti pour réduire les coûts, la question centrale pour laquelle les électeurs ont confié aux démocrates le contrôle du Congrès.

Les démocrates devraient détenir au moins 255 sièges contre 169 pour les républicains à la Chambre des représentants, 12 circonscriptions restant encore indécises. Au Sénat, la répartition sera d’au moins 55 contre 44, les démocrates pouvant éventuellement gagner un siège supplémentaire en Alaska une fois le dépouillement terminé.

TRAVAILLER AVEC TRUMP OU LE COMBATTRE?

L’un des débats les plus marquants à Denver a porté sur la manière de gouverner alors que Trump est toujours à la Maison Blanche.

James Talarico, premier démocrate élu au Sénat américain par le Texas depuis 1988, a exhorté les démocrates à collaborer avec Trump.

« Nous devrions faire des deux dernières années de sa présidence les plus productives de toute l’histoire des États-Unis », a déclaré Talarico, sous des applaudissements mitigés. « Nous en avons assez d’être montés les uns contre les autres. »

Il a trouvé un allié en la personne de Rob Sand, gouverneur élu de l’Iowa, qui a déclaré avoir encouragé les démocrates, lors de meetings de campagne, à applaudir les républicains, et affirmé que les guerres partisanes ne mèneraient à rien.

« La seule façon d’y remédier, c’est de le faire ensemble », a déclaré Sand.

Quelques minutes plus tard, le député américain Jamie Raskin, du Maryland, et Eric Holder, ancien ministre de la Justice sous l’administration Obama, ont largement rejeté toute idée de compromis avec Trump.

Raskin, qui devrait devenir président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants en janvier et superviser les enquêtes sur Trump l’année prochaine, a déclaré que le Parti républicain était devenu un culte autoritaire de la personnalité.

« Nous allons réaffirmer tous les pouvoirs du Congrès qui ont été cédés et auxquels le Congrès MAGA a renoncé au profit du roi Trump », a déclaré Raskin. « Nous allons faire respecter la Constitution à son encontre. »

Holder a mis en garde les démocrates contre toute tentative de bipartisme.

« Si nous nous replions sur la prudence, si nous agissons par peur, si nous nous réfugions dans les subtilités de l’ancien Washington et cherchons l’approbation de ceux qui ont démantelé et continuent de démanteler activement nos institutions, nous échouerons. »

Un débat couve depuis longtemps au sein du parti pour savoir s’il faut s'orienter plus à gauche ou adopter un programme plus centriste, et cette élection n’a fait qu’exacerber ces tensions.

DES VISIONS CONCURRENTES DE LA GOUVERNANCE

Presque tous ceux qui ont pris la parole lors de la conférence ont convenu que la priorité absolue du parti était de réduire les coûts et d’améliorer les conditions de vie des familles de travailleurs.

Ce thème a été repris par le député new-yorkais Hakeem Jeffries, qui devrait devenir président de la Chambre des représentants, ainsi que par plusieurs candidats potentiels à la présidentielle de 2028, dont Shapiro, l’ancien secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et Khanna.

Mais des divergences sont apparues quant à la manière d’y parvenir.

Jeffries, un modéré, a été chahuté par un groupe de manifestants, qui l’ont accusé d’être trop timoré pour apporter le changement et ont réclamé un président de la Chambre des représentants adhérant à un programme progressiste plus populiste.

Khanna et le sénateur du Maryland Chris Van Hollen, un autre progressiste qui, cette semaine, a défié le sénateur new-yorkais Chuck Schumer, plus centriste, pour le poste de chef de file du parti au Sénat, ont appelé à des solutions économiques populistes financées par l’État.

NE GÂCHEZ PAS TOUT

Les intervenants partageaient une crainte commune que le parti ne gâche l’une des plus grandes victoires qu’il ait remportées depuis une génération.

De nombreux intervenants ont décrit cette victoire non pas comme un mandat durable, mais plutôt comme une opportunité temporaire que les électeurs leur avaient donnée pour résoudre les problèmes du pays.

Le sénateur de l’Arizona Ruben Gallego, autre candidat potentiel à la présidence, a fait remarquer que de nombreux électeurs hispaniques qui avaient voté pour Trump en 2024 avaient soutenu les démocrates ce mois-ci.

« Ce n’était toutefois pas une déclaration d’amour au Parti démocrate », a déclaré Gallego. « C’est un prêt à court terme que nous devons continuer à rembourser, sinon nous le perdrons. »