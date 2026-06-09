Après les serpents, la Suisse menacée par un incendie

Après les serpents, la Suisse menacée par un incendie

Ça, c’est vraiment la poisse. La Suisse ne prépare pas le Mondial 2026 de la meilleure des manières. Son camp de base, situé à San Diego, en Californie, est un vrai nid à serpent. En plus de cela, un incendie s’est déclaré lundi matin (18h30 en France) dans la Sorrento Valley, à moins de 10 kilomètres de lieu où logent les joueurs de Murat Yakın.

🔥 NEW VIDEO: The #SorrentoFire has intensified over the past 15 minutes, with increased fire activity reported on the north and east flanks. Additional air tankers have been requested as crews work to slow the fire’s spread.#SorrentoFire #SanDiegoFire #SanDiego #California… https://t.co/RWhuUCjIdl…

EL pour SOFOOT.com