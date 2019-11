Après les promesses de Macron, quelles pistes pour sortir l'hôpital de la crise ?

20 000 manifestants à Paris selon les organisateurs, des dizaines de milliers en province... le « jeudi noir » redouté à l'hôpital, après huit mois de tension sociale grandissante, a bien eu lieu. La liste des revendications est longue : hausse des salaires, amélioration des conditions de travail, embauches, réouvertures de lits, investissements... Pour certains, il faut cinq milliards d'euros par an pour rendre l'hôpital public attractif.Face à cette forte mobilisation, Emmanuel Macron, en déplacement à Épernay (Marne) pour y rencontrer les élus locaux, a dû réagir. « J'ai entendu la colère et l'indignation », a-t-il déclaré alors que les personnels paramédicaux défilaient encore. Sans tergiverser, il a aussi annoncé un « plan renforcé » pour l'hôpital qui sera dévoilé « mercredi prochain (NDLR : le 20 novembre) à l'issue du Conseil des ministres par Édouard Philippe ». Blouses blanches dans la rue : « J'ai l'impression de maltraiter mes patients » « Après l'échec des deux plans d'Agnès Buzyn présentés cet été, le gouvernement a intérêt à présenter des mesures chocs ! », ont répliqué plusieurs responsables syndicaux. Le secret des mesures reste bien gardé, au ministère de la Santé comme à Matignon. Emmanuel Macron a néanmoins évoqué « des décisions fortes », un « plan sur plusieurs années », permettant de redonner « des marges financières » pour investir, embaucher et revaloriser les carrières.Vers des revalorisations salariales ciblées ?Quelques heures plus tôt, la Fédération hospitalière de France (FHF), qui représente mille établissements publics, avait publié une liste de doléances. Elle y réclame une « hausse significative » de l'enveloppe allouée aux établissements publics de santé et médico-sociaux. Son président, Frédéric Valletoux, avance le chiffre de 240 millions d'euros supplémentaires. La FHF veut aussi relancer l'investissement et ...