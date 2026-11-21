Après les pluies, le Pas-de-Calais a encore des crues à gérer

Des pompiers dans une zone inondée de Raye-sur-Authie, dans le Pas-de-Calais, le 19 novembre 2026 ( AFP / Bernard BARRON )

Après trois jours de fortes pluies qui ont provoqué des inondations, le temps est redevenu ensoleillé samedi dans le Pas-de-Calais, mais les autorités locales restent mobilisées, les niveaux d'eau restant "élevés", avec deux cours d'eau toujours en vigilance orange crues.

"Si un temps sec est attendu au cours du week-end, les niveaux d'eau restent élevés et la situation nécessite le maintien d'une vigilance particulière", selon un point de la préfecture en début d'après-midi.

Le fleuve côtier de la Canche et la rivière Lys restent placés en vigilance orange crues, générant des "débordements dommageables", selon le point de 16H00 de Vigicrues, qui note aussi une "crue importante" de l'Authie, autre fleuve côtier entre le Pas-de-Calais et la Somme.

Dans le secteur d'Aire-sur-la-Lys, "quelques débordements limités" ont été constatés dans la nuit de vendredi à samedi, selon la préfecture.

Une rue inondée à Brexent-Enocq, après des fortes pluies, le 19 noembre 2026 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Bernard BARRON )

La Canche en amont est montée à des niveaux record, mais reste "toujours dans son lit" en aval "et on espère qu'elle va le rester", a déclaré samedi le préfet du Pas-de-Calais François-Xavier Lauch. "C'est une situation qui reste critique".

"Nous avons eu une vingtaine d'habitations qui ont été inondées en raison du surplus d'eau dans un affluent de la Lys", a-t-il poursuivi lors d'un point-presse à Aire-sur-la-Lys, où des pompes de grande puissance ont été déployées.

"On est en train de gérer cette crue avec tous les moyens à disposition", a-t-il ajouté, en évoquant notamment ces pompes de grande capacité dont le Pas-de-Calais a été doté depuis les inondations historiques subies à l'automne-hiver 2023-24, et qui avaient affecté plusieurs centaines de milliers d'habitants.

La situation actuelle n'a "rien à voir" avec ce qui s'est passé à l'époque, "c'est donc la preuve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites", a plaidé M. Lauch.

Une route inondée à Brexent-Enocq, le 19 noembre 2026 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Bernard BARRON )

Le dernier bilan des inondations et crues dans le département est de 150 communes touchées, dont 50 particulièrement affectées, pour un total d'environ 850 habitations inondées, selon la préfecture.

Aucune victime n'est à déplorer à ce stade.

En parallèle de la gestion délicate des crues, les opérations de nettoyage et de remise en état ont démarré dans les zones sinistrées.

En Normandie, les précipitations de vendredi ont entraîné samedi matin un "premier pic de crue modéré" du fleuve côtier de la Vire, qui traverse le Calvados et la Manche, selon Vigicrues.

Le niveau de la Vire devrait "repartir à la hausse en raison des pluies prévues dans la nuit de samedi à dimanche", toujours selon Vigicrues.