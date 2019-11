Après les petits plats français, c'est la cuisine italienne que nos enfants préfèrent

Alors que le célèbre guide gastronomique Gault et Millau vient de dévoiler le palmarès de sa 50e édition, une étude en profite pour faire le point sur les préférences culinaires des petits Français. Et force est de constater que leurs goûts sont assez proches de ceux de leurs parents, selon une enquête Groupon et Harris Interactive*. « Il est loin le temps où les parents préparaient un menu spécial pour les plus petits. Aujourd'hui, toute la famille partage les mêmes plats », précise l'étude.« Je confirme ! Vu les emplois du temps avec parfois des doubles journées en une, qui a le loisir de préparer différents menus ? Le père de mes deux enfants et moi-même travaillons tous les deux et se mettre autour de la table tous à 20 heures, relève déjà de l'exploit », ironise Sandra, 37 ans, maman de Félix et Guillaume, âgés respectivement de 9 et 6 ans. Leurs plats préférés ? Les spaghetti à la bolognaise pour l'aîné, le hachis Parmentier au canard pour le cadet.Clivage sur le hamburgerSi, à la quasi-unanimité, les enfants apprécient en premier lieu la cuisine française _ comme leurs parents d'ailleurs_, ils font toutefois la part belle aux recettes étrangères. Car, pour 94 % des parents français, il est important de faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants. Pour tout le monde, la seconde place sur le podium revient aux bons petits plats venus d'Italie (94 % pour les parents et 92 % pour les enfants). Vive les pâtes et la pizza !Toutefois, la troisième place signe la fin de l'harmonie culinaire familiale. Pour les parents, c'est la cuisine espagnole qui la mérite, pour leur progéniture c'est l'américaine. Le différentiel concernant l'appétit pour la cuisine US est d'ailleurs assez conséquent : 55 % chez les adultes contre 82 % chez les juniors.Ne pas hésiter à présenter un plat plusieurs fois« La cuisine américaine est définitivement clivante, qualifiée de copieuse, peu variée et ...