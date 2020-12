Après les négociations sur le Brexit, Michel Barnier veut "retrouver les Français"

L'ancien ministre souhaite revenir sur la scène politique nationale, "travailler pour (s)on pays" et "essayer d'apporter (s)a pierre dans (s)a famille politique, qui a besoin d'être reconstruite".

Le négociateur en chef de l'Union européenne Michel Barnier, le 25 décembre 2020 à Bruxelles. ( AFP / FRANCOIS WALSCHAERTS )

Alors que l'Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé jeudi dernier un accord sur leurs futures relations commerciales, le négociateur en chef de l'Union européenne, le Français Michel Barnier ne cache pas son envie de revenir sur la scène politique nationale. "J'ai consacré dix ans de ma vie à l'action européenne, j'ai envie de retrouver mon pays et les Français qui m'ont manqué pendant cette période. Je vais me réinvestir dans le débat politique français", a expliqué lundi 28 décembre dans Ouest France celui qui a été ministre dans plusieurs gouvernements de droite dans les années 1990 et 2000 (Affaires européennes, Environnement, Agriculture etc).

"Je vais utiliser l'énergie qui est la mienne pour travailler pour mon pays. Je vais essayer d'apporter ma pierre dans ma famille politique (Les Républicains, ndlr), qui a besoin d'être reconstruite", a également expliqué mardi sur franceinfo ce Savoyard de 69 ans. "Ce n'est pas forcément une démarche individuelle et personnelle", a-t-il noté, évasif. Pourrait-il être candidat lors de la prochaine élection présidentielle ? "Je n'ai pas de fébrilité pour tout vous dire. Mon seul souci, c'est d'être utile à mon pays qui a besoin davantage d'unité, de solidarité, de justice, de respect aussi", a-t-il indiqué.

"Dans le monde tel qu'il est, les gens de mon parti, Les Républicains, doivent comprendre qu' on a besoin d'être ensemble pour compter et être respectés. Cela n'enlève rien à notre souveraineté nationale, au contraire, cela ajoute quelque chose. Patriote et européen, c'est ce qui caractérisera mon engagement politique à venir", a-t-il par ailleurs expliqué dans Ouest France . Alors qu'Emmanuel Macron a lui-même affirmé vouloir s'appuyer sur les Français "patriotes et européens" pour réconcilier un pays miné par les divisions, Michel Barnier a toutefois exclu sur franceinfo de rejoindre la majorité présidentielle.

Quant à ceux qui lui rappellent son âge, Michel Barnier répond : " Il y a des gens qui ont des cheveux blancs, qui ont des idées neuves. Et puis des gens très jeunes, qui ont de vieilles idées. Tant que j'ai la même capacité d'énergie, d'enthousiasme, d'indignation qui était la mienne au moment de la toute première élection en Savoie en 1973, je resterai disponible et mobilisé."