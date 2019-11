Après les Gilets jaunes, les craintes de l'exécutif pour le 5 décembre

« Sur la défensive », c'est ainsi qu'un élu macroniste décrit la position du gouvernement et de l'Elysée. L'objet de cette inquiétude, la journée du 5 décembre contre la réforme des retraites, beaucoup plus que les manifestations menées ce week-end par les Gilets jaunes pour le premier anniversaire de leur « colère ».Une colère que l'exécutif tient à différencier des violences de samedi à Paris. « Malheureusement, le mouvement des Gilets jaunes est, depuis un certain nombre de mois, gangrené par des ultras, des gens qui considèrent que la violence politique est légitime. Et en aucun cas nous ne pouvons l'accepter », a déclaré sur Radio J Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement.En revanche, si la « coagulation des luttes » est « officiellement » écartée tant par le gouvernement que par le patron de LREM Stanislas Guérini, elle les inquiète en réalité. « Cette fois-ci, contrairement à l'an dernier où c'étaient les Gilets jaunes qui étaient à la manœuvre, ce sont les organisations syndicales qui mènent la danse et les Gilets jaunes qui pourraient se greffer. Et dans ce cas, la force d'entraînement sur un sujet aussi mobilisateur que les retraites est réel et la crainte d'une grève reconductible aussi », soupire un membre de l'exécutif.Un plan pour l'hôpital annoncé mercrediAlors, à l'Elysée comme à Matignon, on tente de désamorcer. Une course contre la montre d'ici au 5 décembre qui nécessite de mettre en branle l'ensemble des pouvoirs publics. D'Emmanuel Macron, lui-même, qui a dû revenir sur le terrain (dans la Marne jeudi) pour convaincre les Français de sa volonté de réformer sans brutalité, au Premier ministre, qui était à Pau la semaine dernière et à l'ensemble des ministres, « sermonnés » par le chef de l'Etat pour ne pas en faire assez.Principaux foyers « à éteindre », la santé et les retraites. Concrètement, Macron vient ainsi de promettre un ...