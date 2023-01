Après les fêtes, le Napoli passe au gril

En déplacement sur la pelouse de l'Inter ce mercredi pour la reprise du championnat, les joueurs de Luciano Spalletti veulent reprendre leur marche en avant malgré un calendrier chargé et des poursuivants qui veulent les faire tomber de leur piédestal.

L'Italie aux trousses du Napoli

Après la défaite du PSG, et avant même sa rentrée des classes post-Mondial, le Napoli est devenu la seule équipe invaincue dans les cinq grands championnats. Pourtant, après un repos bien mérité à la suite de la victoire contre l'Udinese (3-2) , la 11de suite en championnat, l'actuel leader de Serie A a réappris à perdre. Et oui, les joueurs de Spalletti se sont d'abord envolés pour la Turquie afin de préparer la deuxième partie de saison, qu'ils savent déterminante dans la course à la victoire finale en Serie A. Khvicha Kvaratskhelia, qui a manqué les trois derniers matchs de son équipe à cause d'une lombalgie, est revenu à la compétition et a retrouvé ses automatismes avec ses coéquipiers lors des deux victoires contre Antalyaspor (3-2) et Crystal Palace (3-1). Mais après, le Napoli a subi deux revers au stade Maradona : un contre Villarreal (2-3) puis un second face à Lille (1-4), pêchant notamment sur le plan physique., confessait Spalletti à Sky après la petite claque reçue par le LOSC.Si les joueurs napolitains sont partis en vacances avec 8 points d'avance sur l'AC Milan, 10 sur la Juventus, et 11 sur le duo Inter-Lazio, et que seulement cinq d'entre eux sont partis au Qatar (Kim Min-jae, Mathías Olivera, Piotr Zieliński, Hirving Lozano et Zambo Anguissa), Spalletti le sait : en janvier, le physique de son équipe sera mis à rude épreuve. La faute à un calendrier resserré (6 matchs entre le 4 et le 29 janvier) et relevé qui débute ce mercredi avec un déplacement sur la pelouse de l'Inter, qui a terminé l'année en perdant contre la Juventus, puis en battant avec brio Bologne et l'Atalanta. À 11 points du trône, les gars de Simone Inzaghi ne sont pas encore morts et voudront s'imposer à domicile contre les. Ce qui les relancerait sérieusement, comme la Juventus, laquelle se déplacera à Naples le 13 janvier pour un match déterminant pour la suite de la saison, et encore plus pour les supporters napolitains, impatients Lire la suite de l'article sur SoFoot.com