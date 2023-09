Après les Etats-Unis, Zelensky au Canada, qui lui promet un "soutien indéfectible"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, le 21 septembre 2023 ( AFP / Brendan Smialowski )

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée en Amérique du Nord avec une visite vendredi au Canada, qui compte une importante diaspora ukrainienne et l'appuie depuis le tout début de l'invasion russe.

Tard jeudi soir, le président Zelensky a atterri dans la capitale Ottawa, en provenance des États-Unis, où il a été accueilli par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui l'a assuré du "soutien indéfectible" du Canada dans son conflit face à la Russie.

Volodymyr Zelensky, accompagné de son ministre de la Défense, Rustem Umerov, doit rencontrer la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, et prononcer une allocution devant le Parlement canadien.

Avec Justin Trudeau, il doit ensuite s'envoler vers la métropole Toronto, où les deux chefs d'état rencontreront des dirigeants d'entreprises et des membres de la communauté canado-ukrainienne.

Le Canada, dernier pays du G7 à être visité par le dirigeant, compte la deuxième plus importante diaspora ukrainienne au monde après la Russie avec quelque 1,4 million de personnes d'origine ukrainienne sur son territoire.

Il s'agit de la première visite officielle du président ukrainien sur le sol canadien depuis le début de l'invasion russe en février 2022. En mars, Volodymyr Zelensky s'était adressé aux parlementaires canadiens en visio-conférence.

"Le peuple ukrainien est le fer de lance qui, en ce moment, détermine l'avenir du XXIe siècle", a déclaré jeudi soir le Premier ministre Trudeau, dans un communiqué.

Il a assuré que le Canada restera aux côtés de l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra" et que le pays continuera d'apporter "un soutien indéfectible au peuple ukrainien qui lutte pour sa souveraineté et sa démocratie".

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le Canada s'est engagé à verser plus de 8,9 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine sous forme d'un large éventail de mesures, "notamment 4,95 milliards de dollars en soutien financier direct et plus de 1,8 milliards de dollars en aide militaire".

Ottawa a aussi formé plus de 36.000 soldats ukrainiens et fourni une aide militaire qui comprend notamment huit chars de combat principaux Leopard 2, un véhicule blindé de dépannage, 39 véhicules blindés, des armes antichars, des drones et de l'équipement de communication par satellite.

- "Moment crucial" -

"Cette visite survient à un moment crucial alors que les soldats ukrainiens défendent courageusement leur pays et la liberté en Europe", a déclaré Alexandra Chyczij, présidente du Congrès des Ukrainiens Canadiens, dans un communiqué.

"L'Ukraine vaincra, mais l'Ukraine a besoin de notre aide", a-t-elle ajouté. "C'est une opportunité historique pour le Canada d'appuyer la victoire ukrainienne".

Jeudi, le président Zelensky, en visite à Washington, a remercié le président des Etats-Unis Joe Biden pour l'aide américaine octroyée et plaidé pour que cet appui perdure même après un an et demi de conflit.

Joe Biden a pour sa part détaillé jeudi une nouvelle aide militaire de 325 millions de dollars, sans toutefois les missiles tactiques à longue portée que Kiev réclame avec insistance.

Le président Biden a également garanti qu'un autre armement américain emblématique, les chars Abrams, arriveraient en Ukraine "la semaine prochaine".

Le Premier ministre du Canada avait visité l'Ukraine en juin et avait alors notamment annoncé qu'Ottawa allait participer aux efforts multinationaux pour former des pilotes de chasse ukrainiens.