Après les annonces de Macron, le budget de l'Etat est-il déjà "mort-né"?

Le couvre-feu qui va entrer en vigueur dès vendredi soir devrait faire voler en éclat les plans élaborés dans le projet de loi de finances 2021, qui est actuellement décidé à l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale, le 6 octobre 2020 (illustration) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

En pleine résurgence de l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron a dévoilé la nouvelle batterie de mesures du gouvernement pour endiguer la deuxième vague de contamination, avec un couvre-feu nocturne qui concernera près d'un Français sur trois. Ces nouvelles restrictions interviennent en plein examen du budget à l'Assemblée nationale, qui s'inscrit désormais en pointillés. Les "hypothèses" économiques du budget 2021 ne sont ainsi "plus tenables", a dénoncé la députée LR Véronique Louwagie.

Le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt a admis que se posera "très certainement la question du financement des mesures annoncées ce soir et qui seront précisées demain" par le Premier ministre. Il a évoqué la possibilité d'amender le budget 2021 pendant la navette parlementaire. Concernant 2020, il a aussi cité la dernière loi de finances rectificative (PLFR4) en fin d'année. Le couvre-feu "va affecter économiquement les restaurants et les salles de spectacles", si "on en est là, c'est qu'il y a eu un défaut d'anticipation", a jugé la patronne du groupe socialiste Valérie Rabault.

Métropoles où une interdiction de circuler entre 21h00 et 6h00 entrera en vigueur le 17 octobre et pour au moins 4 semaines ( AFP / )

"Je ne suis pas certaine que la contamination se fasse plus la nuit que dans les écoles, les entreprises ou les transports", pourquoi le recours au télétravail n'est pas "demandé ce soir" afin "d'éviter des concentrations notamment dans les transports", a-t-elle lancé, avant une première suspension de séance.

Le communiste Stéphane Peu en a réclamé une seconde juste après, car les annonces du président de la République "interpellent directement la loi de finances" 2021. "Apparemment,notre Assemblée sera convoquée pour éventuellement prolonger au-delà de quatre semaines ce couvre-feu. A tout le moins, cela nécessite quelques informations", a-t-il ajouté. Chez LFI, Alexis Corbière a trouvé "choquant" qu'un couvre-feu, "jamais vu depuis 60 ans de politique en France, ne passe pas au moins par un débat" à l'Assemblée nationale.

"Demi-confinement"

Le rapporteur général du budget Laurent Saint-Martin (LREM) a appelé à la "responsabilité" et à poursuivre l'examen du projet de loi de finances 2021. "Poursuivons sereinement nos débats pour doter notre Etat d'un budget 2021", a complété Olivier Becht, à la tête du groupe Agir Ensemble, allié de la majorité. Cas contact et contraint à l'isolement chez lui, le président de la commission des finances de l'Assemblée, le député LR Eric Woerth, a décrit le couvre-feu comme " un demi-confinement je l'espère efficace" et "qui oblige à une augmentation massive du soutien aux entreprises". "L'impact sur 2021 sera important et le budget mort-né", a-t-il conclu. Côté Sénat, en matière de libertés publiques, le LR Philippe Bas plaide pour que "le Parlement délibère sans délai du couvre-feu. (....) Il serait inexplicable qu'il ne se prononce pas sur des mesures aussi graves, qu'il les valide ou qu'il les rejette". "L'atteinte à la liberté n'est légale que si la circulation de nuit multiplie les contaminations. Difficile à démontrer! L'objectif indirect d'empêcher les réunions privées est-il suffisant pour justifier une mesure si restrictive? Le débat est nécessaire!", a-t-il tweeté.