Après le référendum, la longue route de l'île de Bougainville pour devenir un Etat

Le résultat du référendum sur l'indépendance doit être validé par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les autorités locales doivent encore trouver les moyens d'administrer le territoire.

Ils se sont exprimés à plus de 98 % en faveur de l'indépendance. L'ex-premier ministre irlandais Bertie Ahern, président de la Commission référendaire de Bougainville, a annoncé, mercredi 11 décembre, que 176 928 électeurs de l'île, l'une des plus grandes des îles Salomon, avaient voté massivement pour quitter le giron de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pas majeur vers la création d'un nouvel Etat de 300 000 habitants.

A New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué « l'organisation réussie du référendum » et félicité les autorités et tous les électeurs « pour leur dévouement et la conduite pacifique du processus ». Il a appelé toutes les parties à s'assurer que la suite sera « inclusive et constructive », précise son communiqué.

Ce vote historique, dont les résultats définitifs seront annoncés le 20 décembre, doit permettre de tourner définitivement la page d'une décennie de conflit armé qui a fait quelque 20 000 morts - soit 10 % de la population - avant le cessez-le-feu de 1998.

La balle dans le camp de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Pourtant, c'est après le référendum que les choses vont se compliquer : le résultat du référendum étant non contraignant, le parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée doit en ratifier le résultat. Puka Temu, le ministre papouasien chargé des affaires de Bougainville, a déclaré que le premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, ferait une déclaration dans les prochains jours sur la voie à suivre et a demandé que les électeurs de Bougainville « laissent suffisamment de temps au reste de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour absorber ce résultat ».

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr