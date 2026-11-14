Après le péril rouge, la gauche américaine s'empare du socialisme

Le maire de New York Zohran Mamdani, sur le perron de la résidence de l'ambassadeur brésilien aux Nations unies à New York, le 21 septembre 2026 ( POOL / Adam Gray )

Si le socialisme a longtemps suscité les pires fantasmes aux États-Unis, certains agitant le péril rouge pour discréditer les candidats s'en revendiquant, cette idéologie gagne du terrain, portée par la conquête récente des deux plus grandes villes du pays : New York et Los Angeles.

Lors des élections de mi-mandat début novembre, le nombre d'élus membres des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA) — une formation à gauche du Parti démocrate — est passé de deux à huit.

La vague démocrate qui a renversé la majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants "n'aurait pas été possible sans un essor socialiste", estime auprès de l'AFP la responsable de la communication du parti, Cara Tobe.

Une personne portant une casquette "Socialistes démocrates d'Amérique" lors d'un meeting de campagne du candidat démocrate au Sénat Abdul El-Sayed, à Detroit, dans le Michigan (nord), le 24 octobre 2026 ( AFP / Bill Pugliano )

"Les gens commencent à comprendre que le socialisme n'est pas un gros mot", affirme-t-elle, soutenant que la campagne démocrate axée sur le coût de la vie est tirée du programme de sa formation politique.

Les sondages montrent effectivement une approbation croissante du socialisme aux États-Unis, pays capitaliste par excellence où les politiciens ont souvent rapproché le terme du communisme pour mieux le discréditer.

En 2015, le DSA ne comptait encore que 6.000 adhérents. Mais ce nombre n'a fait que croître depuis le premier mandat de Donald Trump, atteignant 130.000 membres aujourd'hui.

L'effet Mamdani

Le socialisme a gagné en visibilité grâce aux campagnes de plusieurs grandes figures de la gauche, dont le sénateur deux fois candidat à la présidentielle Bernie Sanders, qui a ensuite inspiré une jeune génération d'hommes et de femmes politiques à travers le pays.

Mais le plus grand succès socialiste récent reste certainement celui du jeune et charismatique maire de New York Zohran Mamdani, qui s'est imposé comme l'incarnation des politiques progressistes dans les grandes villes, en mettant l'accent sur les principaux enjeux défendus par le DSA : l'accès au logement, la protection des immigrés et l'accès aux soins.

Le sénateur américain Bernie Sanders prend la parole lors d'un événement de la tournée "Fighting Oligarchy" à l'église baptiste Wheeler Avenue à Houston, au Texas (sud), le 20 octobre 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Pour Eric Blanc, professeur à l'université Rutgers, le succès de M. Mamdani a "normalisé" le socialisme, certains candidats considérant désormais cette étiquette comme "un avantage net".

La membre du DSA Nithya Raman vient justement d'être élue maire de Los Angeles, en promettant de réparer les infrastructures délabrées de la ville, tout en mobilisant la colère des jeunes face au coût de la vie.

Mais cette percée socialiste récente dans des grandes villes n'est pas une première aux États-Unis.

Les "socialistes des égouts" — surnommés ainsi grâce aux nombreuses infrastructures qu'ils ont développées, y compris le système d'égouts moderne — ont notamment dirigé pendant près d'un demi-siècle Milwaukee, plus grande ville du Wisconsin (nord), et sont une source d'inspiration revendiquée par Zohran Mamdani et Nithya Raman.

"Coalition"

Certains politologues ne sont pourtant pas convaincus de la réelle percée du socialisme.

Pour Hans Noel, professeur à l'université Georgetown, la victoire des démocrates et des candidats du DSA lors des élections de mi-mandat est surtout due à un rejet de Donald Trump.

"C'est important de se souvenir que, même si les candidats du DSA ont réalisé de bons scores cette année, c'était surtout lors des primaires et dans des régions très démocrates", souligne-t-il.

La maire élue de Los Angeles Nithya Raman s'adressant à la presse le soir de sa victoire avec son équipe devant le Original Farmers Market de Los Angeles, le 5 novembre 2026 ( AFP / Caroline Brehman )

Mais d'après lui, ils restent encore bien loin des "communistes" décrits par Donald Trump, qui reprend la rhétorique du péril rouge issue de la guerre froide.

Il les décrit comme plutôt "alignés avec la +social-démocratie+ qu'avec un +socialisme démocratique+".

Au-delà de la "coalition" que prônait par exemple Nithya Raman lors de la campagne pour la mairie de Los Angeles, Cara Tobe estime que le DSA a réussi en offrant simplement une solution différente aux travailleurs.

"Pendant très longtemps, l'establishment, qu'il soit démocrate ou républicain, a laissé tomber la classe ouvrière", affirme la responsable de la communication du parti : "Je pense que le gros truc, c'est que les gens sont en quête de changement."