Après le meurtre du prêtre en Vendée, sécurité renforcée des églises pour l'Assomption

Des policiers devant la Basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, le 29 octobre 2020 après une attaque à l'arme blanche qui avait tué trois personnes ( POOL / ERIC GAILLARD )

Gérald Darmanin a demandé jeudi aux préfets de "renforcer significativement la surveillance des lieux de culte et des offices" prévus dimanche pour la fête de l'Assomption, "dans le contexte du meurtre du père Olivier Maire" lundi.

"La persistance d'un niveau élevé de menace (terroriste) contre notre pays et l'actualité récente exigent une attention particulière sur les sites symboliques ou qui rassemblent de nombreuses personnes en cette période", écrit le ministre de l'Intérieur dans un télégramme consulté par l'AFP.

Les préfets sont invités à contacter les représentants des lieux de culte "afin d'identifier les sites les plus sensibles, connaître les lieux et horaires des cérémonies, et ainsi définir les mesures de protection à mettre en œuvre".

Les militaires de la force Sentinelle "pourront utilement être mobilisés" et "devront être dissuasifs et visibles", appuie Gérald Darmanin.

Le père Olivier Maire avait été tué lundi par un Rwandais de 40 ans, décrit comme instable psychologiquement, qu'il hébergeait au sein de la communauté des Montfortains.

Les obsèques du prêtre auront lieu vendredi à 14H30 à la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en présence du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, qui y représentera le gouvernement, a-t-on appris auprès de son entourage.

Le suspect, Emmanuel Abayisenga, est aussi le présumé incendiaire en juillet 2020 de la cathédrale de Nantes, où il était bénévole au sein de la paroisse. Il a été hospitalisé d'office lundi soir après qu'un examen psychiatrique a conclu à l'incompatibilité de son état psychique avec une mesure de garde à vue.

