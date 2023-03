Après le gaz et l'électricité, l'administration veut aussi réduire de 10% sa consommation d'eau

L'administration française veut réduire de 10% sa consommation d'eau dans les prochains mois, a fait savoir le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

De la sobriété énergétique aux économies d'eau: l'administration veut réduire de 10% sa consommation d'eau dans les prochains mois, a fait savoir jeudi le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini.

"On doit ouvrir un plan de sobriété sur l'eau" comme l'Etat l'a fait depuis l'automne 2022 sur la consommation de gaz et d'électricité, a affirmé le ministre devant plus de cent cadres de l'administration réunis à Paris pour le dernier jour de leur formation à la transition écologique.

"L'enjeu, c'est de réduire rapidement de 10% notre consommation d'eau", a ajouté Stanislas Guerini, précisant ensuite que cette ambition s'inscrivait dans le cadre d'un "plan eau" plus large, attendu depuis plusieurs semaines du gouvernement.

Selon le ministre, la consommation d'eau atteignait 22 millions de mètres cubes en 2019 dans la fonction publique d'Etat, et ce sont donc plus de 2 millions de m3 consommés que l'administration est incitée à supprimer.

"Moins 10% de consommation d'eau, c'est effacer" quotidiennement l'équivalent de "trois piscines olympiques", a-t-il illustré devant quelques journalistes.

"On pense pouvoir atteindre les -10% de réduction de consommation en un an", a-t-il poursuivi.

Sur les 190.000 bâtiments du parc immobilier de l'Etat, 2.000 ont été identifiés comme "les plus gros gisements d'économie" d'eau, du fait de leur grosse consommation.

Fruit de travaux lancés en septembre 2022, le plan du gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau devait initialement être présenté en janvier mais son lancement a été reporté plusieurs fois.

Mercredi lors d'une interview sur France 2 et TF1, le président Emmanuel Macron a indiqué que le plan serait présenté "dès les prochaines semaines".

Jeudi, Stanislas Guerini a également fait le point sur la formation des hauts fonctionnaires à la transition écologique.

Selon lui, dès cet été, 3.000 agents publics seront formés chaque mois.

L'Etat compte former à la transition écologique ses 25.000 hauts fonctionnaires d'ici 2024 et les 5,7 millions d'agents publics d'ici 2027.