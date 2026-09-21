Après le forfait de Dimarco, l’Italie appelle un joueur empêtré dans un scandale

La liste était belle jusqu’à ce que… Ce lundi, la fédération italienne de football a annoncé le forfait de Federico Dimarco pour les rencontres de Ligue des nations qui arrivent. La Nazionale va disputer quatre parties. Deux contre la Turquie, une face à la Belgique et, pour ce qui sera la première sur le sol français de Zidane en tant que sélectionneur, une contre les Bleus. Et justement, Mbappé et ses copains pourraient rencontrer un joueur impliqué dans un scandale assez particulier.

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AC pour SOFOOT.com