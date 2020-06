Après le confinement, campagnes pour le dépistage de cancers

L'Institut national du cancer va lancer des campagnes de dépistage (cancers du sein et colorectal) et de prévention contre les excès de soleil ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

76% des Français déclarent qu'ils feront plus attention à leur santé à la suite de la crise du Covid-19: l'Institut national du cancer en profite pour lancer des campagnes de dépistage (cancers du sein et colorectal) et de prévention contre les excès de soleil.

Avant de se lancer dans ces opérations de prévention et de dépistage, l'INCa a voulu sonder l'état d'esprit de la population adulte.

Résultats: 54% des personnes interrogées déclarent "manquer d'information sur la prévention des autres maladies", l'espace médiatique étant exclusivement dédié à la crise sanitaire, pendant le confinement.

Pour 95%, "la prévention est un moyen très efficace pour limiter les risques de maladie" et les trois quarts (76%) seraient prêt à faire plus attention à leur santé suite à la crise du Covid-19.

L'Institut mène une campagne en direction des publics cibles (50 à 74 ans) des dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal à faire tous les 2 ans, du 22 juin au 23 août et du 14 septembre au 14 novembre sur Facebook, pour la publicité, et sur ses propres réseaux sociaux; ainsi qu'en continu du 22 juin à fin janvier 2021, sur 550 écrans de 226 maisons de santé sur l'ensemble du territoire.

5,2 millions de femmes ont réalisé un dépistage (mammographie) en 2018/2019, soit 49,3 % de participation, et quasi autant de gens (5 millions hommes et femmes) ont réalisé un test à faire chez soi pour le cancer colorectal (30,5% de participation), selon l'agence sanitaire Santé publique France.

A l'occasion des vacances d'été, l'INCa en partenariat avec le site Grand Mercredi (test de connaissance à l'appui) s'adresse aux grands-parents afin qu'ils prennent soin de leur peau et de celle de leurs petits-enfants.

Car les coups de soleil sévères pendant l'enfance ou l'adolescence, augmentent le risque de développer un cancer de la peau. Les conseils: éviter le soleil entre 12h et 16h, protéger systématiquement la peau des enfants, utilisez de la crème sur les parties du corps découvertes (indice 50), T-shirt, lunettes et chapeau.

Etude réalisée par BVA du 24 au 28 avril auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes de 18 ans et plus.

