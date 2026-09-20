Après le Classique, Luis Enrique n’a « rien de spécial à dire »

Ne pas tirer sur l’ambulance.

Vainqueur sans forcément briller du Classique, le PSG est remonté par la même occasion à la sixième place en Ligue 1. Satisfait de son groupe sans pour autant se montrer extatique, Luis Enrique l’a joué sobre auprès de Ligue 1+ . « Je n’ai rien de spécial à dire. Tout le monde disait que ce serait facile de jouer au Vélodrome, ce n’est pas facile. On a cherché à jouer, la première mi-temps on a créé moins d’occasions, l’adversaire défendait bien. On a fait une très belle deuxième mi-temps » , a déclaré l’Espagnol.…

AL pour SOFOOT.com