Après le choc du 17 octobre, les commerçants marseillais suspendus au miracle de Noël

Un commerce saccagé lors des manifestations du 17 octobre, à Marseille le 18 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Derrière les plaques de bois masquant ses grandes baies vitrées, difficile de reconnaître ce magasin Picard du centre-ville de Marseille. Seul un autocollant "Noël magique" apporte un peu de féerie à un décor qui rappelle davantage les émeutes d'octobre que l'approche des fêtes.

Pour nombre de commerçants de la deuxième ville de France, la période de fin d'année, qui représente souvent jusqu'à un tiers de leur chiffre d'affaires annuel, a désormais valeur de test. Un mois après les émeutes du 17 octobre, qui ont laissé 330 commerces sinistrés et 118 totalement pillés selon la CCI Aix-Marseille-Provence, beaucoup s'alarment d'une fréquentation en berne.

"On espère limiter la casse avec Noël", souffle, las, Frank Attali, responsable d'une boutique de vêtements sur la principale artère commerçante de l'hyper-centre.

Son établissement ouvert depuis 17 ans a échappé aux pillages grâce à son rideau métallique. Mais les conséquences économiques sont bien réelles: "Je suis à -70% de chiffre d'affaires (...) Chaque jour de manifestation, on est obligé de fermer plus tôt et même en semaine nous remarquons qu'il y a moins de monde".

Des policiers lors de heurts pendant une manifestation à Marseille le 21 novembre 2026 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Faute d'avoir été directement saccagé, Frank Attali ne peut prétendre aux aides d'urgence : "On se sent totalement abandonnés".

Selon lui, la réouverture des grandes enseignes fermées depuis les pillages est indispensable : "Le samedi, c'est devenu très morose car en temps normal, les grosses boutiques agissent comme des locomotives en faisant venir du monde. Or, ça n'attire plus et les gens vont au centre commercial".

"Pas de visibilité"

Samedi, si les passants semblaient nombreux en centre-ville, l'ambiance restait en effet pesante. Certaines boutiques affichent un laconique "magasin vide" pour dissuader d'éventuels pillards; d'autres, à l'inverse, ont placardé "magasin ouvert" sur leur devanture tant leurs vitrines barricadées donnent l'impression d'avoir baissé le rideau.

Des manifestants taguent des planches de bois posées pour protéger un immeuble à Marseille le 5 novembre 2026 ( AFP / Justine MEDDAH )

Parmi ces "locomotives" attendues figure l'enseigne Histoire d'Or, fermée depuis son pillage complet le 17 octobre. "A Marseille, on a eu trois magasins saccagés -huit en France- sur les 450 que compte notre réseau", explique sous couvert d'anonymat un responsable du groupe. Il relativise cependant l'impact à l'échelle nationale, ces magasins représentant 3% du chiffre d'affaires de l'enseigne.

Les fêtes de fin d'année constituent cependant un enjeu majeur : "Noël, c'est 25% du chiffre d'affaires global", souligne-t-il en supervisant les derniers travaux avant la réouverture prévue cette semaine.

Cette baisse de fréquentation suscite également la colère des restaurateurs qui, avec d'autres commerçants, se sont rassemblés à 150 jeudi devant le tribunal de commerce pour alerter sur un risque de faillites en cascade.

"On n'a pas de visibilité", s'inquiète Thierry Peutot, gérant d'un restaurant au Vieux-Port, qui assure que le 17 octobre a été "une vraie bascule". Depuis, c'est "un arrêt complet. Je n'ai jamais vu ça".

Pouvoir d'achat

Des boutiques vandalisées lors de la manifestation du 17 octobre 2026, à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Pour Bernard Marty, président de l'UMIH 13, syndicat patronal des cafés, hôtels et restaurants, "c'est un désastre si on rate Noël". "Aujourd'hui on est les victimes collatérales de tout ce qui se passe", ajoute-t-il.

Pour soutenir l'activité, la CCI a mis en place une cellule "urgence commerces". Un fonds de solidarité de 12 millions d'euros permet déjà le versement d'une aide forfaitaire par commerce touché de 10.000 euros, bientôt doublée. "Le mot d'ordre, c'est de consommer local plus que jamais pour les fêtes de fin d'année", plaide-t-elle.

La ville de Marseille, la métropole et leurs partenaires multiplient également les initiatives : animations de Noël dans le centre-ville, pass transports à deux euros le weekend, deux heures de stationnement offertes dans certains parkings ou encore concours pour gagner une croisière pour les clients des commerces de proximité.

Bijoutière indépendante, Sandrine, qui ne souhaite pas donner son nom de famille, observe pourtant la situation avec prudence. Son magasin a été épargné grâce à l'intervention de commerçants voisins mais son chiffre d'affaire a chuté d'environ 70%. Elle ne paye plus son loyer depuis deux mois et a dû se séparer d'une salariée.

Si elle dénonce l'effondrement de la fréquentation depuis le 17 octobre, elle refuse d'en faire l'unique explication : "Outre les Terrasses du port (centre commercial, NDLR) qui tuent le commerce en centre-ville, beaucoup de gens n'ont plus les moyens de se payer des plaisirs. C'est aussi pour ça que les gens manifestent légitimement".