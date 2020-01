« Après le Brexit, les deux Irlandes vont se réunifier »

Le rendez-vous a été donné à Dundalk, du côté sud de la frontière entre les deux Irlandes. Tout au long de la route qui sillonne prairies et montagnes nord-irlandaises, des panneaux en appellent à la réunification de l'île d'Émeraude. Un v?u pieux qu'ont longtemps porté les combattants de l'IRA lors du conflit qui a déchiré l'Ulster de la fin des années 1960 jusqu'à la fin de la décennie 90. Laurence McKeown fut de ceux-là. Engagé dans le groupe paramilitaire dès ses 17 ans, il est arrêté alors qu'il souffle tout juste ses vingt bougies. Incarcéré à vie à la prison de Long Kesh (aussi appelée « Maze »), il participera à la tristement célèbre grève de la faim du début des années 1980 pour pousser le gouvernement britannique de Margaret Thatcher à rétablir le statut de prisonnier politique. Bobby Sands et dix autres prisonniers décéderont sans que la « Dame de fer » cède. Laurence McKeown survécut à 70 jours de cette grève. Trente-neuf ans plus tard, il a troqué les armes de l'IRA pour la plume. Dramaturge irlandais respecté, il a reçu Le Point dans sa maison irlandaise pour évoquer le Brexit et ses conséquences sur Belfast et Dublin.Le Point : Est-ce que le Brexit est une bonne opportunité pour l'Irlande ?Laurence McKeown : C'en est une. Personne, au fond, ne souhaitait le Brexit. Ni à Belfast ni à Dublin. Mais c'est arrivé? C'est une opportunité pour le Nord et le Sud parce qu'une question...