Après la visite de Blinken, le dégel sino-américain reste fragile

Pékin et Washington ont tenté d'établir des garde-fous pour leur rivalité croissante lors de la visite du secrétaire d'État Antony Blinken en Chine, mais elle n'a débouché que sur des promesses générales sans gages pour l'avenir.

Reparti de la capitale chinoise dans la nuit de lundi à mardi, le plus haut diplomate américain a notamment regretté la non-reprise du dialogue entre les armées des deux premières puissances mondiales.

Le président chinois Xi Jinping, tout comme son homologue américain Joe Biden, ont toutefois salué cette visite comme une réussite après des mois de tensions.

"Il était clair que les relations étaient instables et les deux parties ont reconnu la nécessité d'oeuvrer pour les stabiliser", a déclaré lundi M. Blinken à des journalistes à Pékin.

L'administration Biden affirme régulièrement vouloir renforcer la communication avec la Chine pour éviter que des erreurs d'appréciation ne dégénèrent en conflit.

Mais Antony Blinken a reconnu que les États-Unis n'avaient pas obtenu la reprise du dialogue militaire, l'un de leurs principaux objectifs à cet égard.

La Chine accuse les Etats-Unis de manquer de sincérité sur ce dossier car ils envoient régulièrement avions et navires militaires à proximité de son territoire.

Les deux puissances continuent par ailleurs d'avoir des points de vue divergents sur Taïwan. Washington s'est rapproché ces dernières années des autorités de l'île revendiquée par Pékin, pour il s'agit d'un territoire en attente de réunification avec le reste de la Chine - par la force si nécessaire.

Selon Antony Blinken, les Etats-Unis souhaitent préserver le statu quo et s'inquiètent des "provocations" de Pékin, qui a mené des exercices militaires autour de l'île après des rencontres entre hauts responsables américains et la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

Le chef de la diplomatie au sein du Parti communiste chinois (PCC), Wang Yi, à ce titre patron de la politique extérieure, a indiqué lundi au secrétaire d'Etat américain que la Chine ne fera "aucune concession" sur ce dossier.

"Les deux parties ont convenu d'explorer la possibilité de stabiliser les relations bilatérales. Il n'y a aucune certitude qu'elles atteindront cet objectif", souligne Bonnie Glaser, spécialiste de la Chine au German Marshall Fund of the United States, institution qui vise à promouvoir les relations transatlantiques.

Pour Yun Sun, directrice Chine au groupe de réflexion américain Stimson Center, les États-Unis ont leur part de responsabilité dans la non-reprise du dialogue militaire.

L'actuel ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, fait ainsi l'objet depuis 2018 de sanctions du gouvernement américain pour avoir acheté des armes russes. L'administration Biden assure que cela ne l'empêche pas de discuter avec son homologue américain Lloyd Austin.

US Secretary of State Antony Blinken speaks during a press conference at the Beijing American Center of the US embassy ( POOL / Leah MILLIS )