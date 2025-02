Après la tuerie, la Suède veut limiter l'accès aux carabines semi-automatiques

Un véhicule de police devant le centre d'enseignement pour adultes, deux jours après une fusillade, le 6 février 2025 à Örebro, en Suède ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

L'accès à certaines armes semi-automatiques, tel que le AR-15, va être limité en Suède, a annoncé vendredi le gouvernement en réaction à la pire tuerie de masse de l'histoire du pays nordique.

La fusillade d'Örebro (centre) a fait 10 morts, dont plusieurs personnes d'origine étrangère, mardi dans un centre d'enseignement pour adultes.

Selon la police, l'auteur des tirs, identifié par la presse suédoise comme Rickard Andersson, 35 ans, a vraisemblablement agi seul et s'est suicidé après son geste.

"Il existe certains types d'armes si dangereuses qu'elles ne devraient être autorisées à des fins civiles qu'à titre exceptionnel", a déclaré dans un communiqué le gouvernement de centre-droit, soutenu par le parti d'extrême droite Démocrates de Suède.

- "Lourds dégâts en peu de temps" -

"L'AR-15 en est un exemple, car elle est compatible avec de grands chargeurs de type militaire et peut causer de lourds dégâts en peu de temps", a-t-il ajouté.

Trois "armes longues, c'est-à-dire des fusils", ont été retrouvées aux côtés du tueur, a indiqué la police, sans plus de précisions.

Des membres de la police scientifique sur les lieux d'une fusillade dans un centre d'enseignement pour adultes à Orebro, le 4 février 2025 en Suède ( TT NEWS AGENCY / Pontus LUNDAHL )

Les enquêteurs ont révélé que l'assaillant détenait un permis pour quatre armes de chasse.

"La terrible attaque à Örebro remet sur la table plusieurs questions centrales sur la législation sur les armes", écrit le gouvernement sur son site.

Les règles d'évaluation de l'aptitude d'une personne à détenir ce type de carabines automatiques vont par conséquent être clarifiées.

Dans la réglementation actuelle, "plusieurs des critères" (d'aptitude) pris en compte lors de cet examen "ne sont pas suffisamment explicites", estime le ministère de la Justice.

La coalition gouvernementale a également chargé la police et les services sociaux de renforcer leur coopération pour signaler les personnes médicalement inaptes à posséder une arme à feu.

En août 2023, l'Agence pour la protection de l'environnement avait modifié sa réglementation afin d'autoriser l'usage de certaines armes semi-automatiques, comme l'AR-15 ou l'AR-10, pour la chasse.

- Permis de chasse -

Le projet de loi souhaite revenir sur ce changement et rétablir les restrictions en vigueur pour ce type de carabines avant août 2023.

Les enquêteurs en chef de la police, Kristoffer Zickbauer et Anna Bergqvist (d), lors d'une conférence de presse à Örebro, en Suède, le 6 février 2025 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

"Il ne peut être exclu" que des individus violents "abusent de la possibilité de passer l'examen (du permis) de chasse, dans le but d'obtenir légalement et relativement facilement des fusils semi-automatiques" équipés de grands chargeurs, relève la commission d'enquête dans ses conclusions de mai 2024.

Les sociaux-démocrates (S), qui sont dans l'opposition, veulent aller plus loin.

Le nombre d'armes actuellement en circulation doit impérativement diminuer, a souligné lors d'une conférence de presse Teresa Carvalho, porte-parole du parti en matière de politique judiciaire.

Les sociaux-démocrates souhaitent en outre passer au peigne fin tous les permis d'armes à feu déjà octroyés.

Les motivations du tueur restent inconnues à ce stade mais les enquêteurs parlent d'un homme "motivé", "inconnu" de leurs services, et très violent.

"Les techniciens ont trouvé dix chargeurs vides à l'intérieur. Ils ont récupéré énormément de douilles", a dit à la presse jeudi Anna Bergqvist, policière chargée de l'enquête.

"Il y a eu un nombre incroyable de tirs à l'intérieur, et il lui restait même des munitions qui n'ont pas été utilisées".

Sur une vidéo filmée par un étudiant qui se cachait dans les toilettes - et diffusée par la chaîne TV4 -, on entend des coups de feu à l'extérieur, et une personne crier "Vous allez quitter l'Europe!".

Les victimes sont de "plusieurs nationalités, différents sexes et âges", a précisé à l'AFP Anna Bergvist.

L'ambassade de Syrie à Stockholm a indiqué avoir exprimé ses "condoléances" à deux familles syriennes, sans plus de détails.

Une ressortissante de Bosnie-Herzégovine a aussi été tuée et un ressortissant de ce pays des Balkans a été blessé, selon le ministère bosnien des Affaires étrangères, qui dit s'appuyer sur des informations données par les familles vivant à Örebro.