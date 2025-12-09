 Aller au contenu principal
Après la polémique Brigitte Macron, Abittan rappelle être "innocent" aux yeux de la justice
information fournie par AFP 09/12/2025 à 17:44

Ary Abittan au Parc-des-Princes stadium à Paris, le 1er février 2020 ( AFP / MARTIN BUREAU )

L'avocate de l'humoriste Ary Abittan a rappelé mardi qu'il était "innocent" aux yeux de la justice, au lendemain de la diffusion d'une vidéo de Brigitte Macron qui a fait polémique en qualifiant de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu son spectacle.

"La justice a considéré qu'il était innocent, après une instruction de plus de trois ans et de nombreuses investigations, expertises, commissions rogatoires, auditions et confrontations", a déclaré son avocate Me Caroline Toby dans une déclaration à l'AFP.

"Les sept magistrats qui ont eu à statuer sur ce dossier sont unanimes sur le fait qu'il est innocent. L'affaire est close et il n'y a aucune raison qu'il se retrouve dans une telle situation", a-t-elle ajouté.

Samedi soir, quatre militantes du collectif féministe #NousToutes, portant des masques à l'effigie de l'acteur avec la mention "violeur", avaient interrompu son spectacle à Paris, scandant "Abittan violeur", a rapporté cette organisation dans un communiqué.

Fin 2021, l'humoriste a été accusé de viol par une jeune femme qu'il fréquentait depuis quelques semaines. Après trois ans d'enquête, l'instruction a abouti à un non-lieu confirmé en appel en janvier, mais son retour sur scène est depuis contesté par des féministes qui ont protesté aux abords des salles où il se produit.

Le lendemain de cette interruption, dimanche, Brigitte Macron est allée voir sa représentation parisienne. Sur une vidéo publiée lundi par le site de Public, on la voit apporter son soutien à Ary Abittan en coulisses avant le spectacle.

"J'ai peur", lui dit-il. "S'il y a des sales connes on va les foutre dehors", lui répond Brigitte Macron, en riant. "Surtout des bandits masqués", ajoute-t-elle.

Ces propos ont suscité une intense polémique. Interrogé par l'AFP, l'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron a assuré qu'il ne fallait "voir dans cet échange qu'une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqués, le spectacle d'Ary Abittan samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène".

Emmanuel Macron
