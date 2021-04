Après la mort du prince Philip, des funérailles privées à Windsor

Un homme tient des fleurs et des photos de la reine Elizabeth II et du prince Philip devant le palais de Buckhingan, après l'annonce de son décès, le 9 avril 2021 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )

La mort du prince Philip, une figure de proue de la famille royale, déclenche la mise en œuvre d'un protocole bien préparé, baptisé "Forth Bridge", du nom d'un pont situé près de la capitale écossaise, des plans qui ont été bousculés par le Covid-19.

- Pas de funérailles d'Etat -

Les funérailles du prince Philip, l'époux de la reine Elizabeth II, se dérouleront samedi 17 avril à 15H00 heure locale (14H00 GMT) à la chapelle St George du château de Windsor, où il s'est éteint vendredi, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres.

Une photo du prince Philip parmi les fleurs déposées devant le Château de Windsor au lendemain de l'annonce de son décès, le 10 avril 2021 à Windsor ( AFP / Paul ELLIS )

Les plans prévus pour ses obsèques, auxquelles auraient dû participer 800 invités et qui incluaient des processions, ont été révisés pour éviter tout attroupement, compte tenu de la pandémie provoquée par le coronavirus.

Le cercueil du prince Philip, un ancien commandant de la marine, sera recouvert de son bonnet et de son épée. Il sera transporté à la chapelle St George dans un Land Rover spécialement modifié qu'il a aidé à concevoir. Le prince de Galles, l'héritier du trône, et la famille royale le suivront à pied, a déclaré un haut responsable du palais.

La chapelle St George au Château de Windsor en mai 2019 ( POOL / Victoria Jones )

La cérémonie, en présence de l'archevêque de Canterbury, primat de l'Eglise d'Angleterre, sera retransmise à la télévision. La population a été invitée à observer une minute de silence à 14H00 GMT.

- Simplicité -

Trente personnes au maximum peuvent assister à un enterrement, en vertu des règles actuellement en vigueur en Angleterre en raison du Covid-19. Les quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward) du prince Philip et de la reine et leurs conjoints seront vraisemblablement présents, ainsi que ses petits-enfants et d'autres proches.

Le prince Philip et son petit-fils, le prince Harry (d), à la sortie de la Chapelle St George en mai 2019 au Château de Windsor ( POOL / Steve Parsons )

Ce sera le cas du prince Harry, qui vit en Californie après son retrait fracassant de la monarchie il y a un an. En revanche son épouse Meghan, enceinte, restera aux Etats-Unis, a déclaré un porte-parole du palais.

La simplicité attendue de ces funérailles coïncide avec la personnalité du duc d'Edimbourg qui voulait éviter de faire "toute une histoire" de son enterrement, selon des chroniqueurs royaux.

Elle tranche cependant avec les hommages rendus par le passé à d'éminents membres de la famille royale.

Portrait du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, décédé à l'âge de 99 ans le 9 avril ( AFP / )

Le cercueil de la mère d'Elizabeth II avait ainsi été exposé dans le Westminster hall, au Parlement de Londres, après sa mort en 2002. Environ 200.000 personnes avaient défilé pour honorer sa mémoire, avec une file d'attente de plusieurs kilomètres.

- Deuil national -

Un deuil national a commencé le 9 avril, le jour de la mort du prince Philip, et se poursuivra jusqu'au jour des funérailles.

L'Union Jack en berne au-dessus du palais de Buckingham au lendemain du décès du prince Philip, le 10 avril 2021 à Londres ( AFP / Tolga Akmen )

Les drapeaux officiels, dont l'Union Jack, seront mis en berne jusqu'à 08H00 du matin le lendemain des funérailles.

L'étendard royal situé au-dessus de la résidence royale continuera cependant de flotter pour symboliser la continuité de la monarchie.

La famille royale a entamé deux semaines de deuil mais certains engagements publics se poursuivront.

"Bien que ce soit naturellement une période de tristesse et de deuil pour la famille royale et les nombreux autres qui ont connu ou admiré le duc d'Édimbourg, nous espérons que les jours à venir seront également vus comme une occasion de célébrer une vie remarquable", a déclaré un porte-parole du palais de Buckingham.

- Hommages -

Pour éviter les risques de contamination, la famille royale a demandé au public de ne pas se rendre près des résidences royales comme le palais de Buckingham et le château de Windsor pour y déposer des fleurs mais plutôt de faire un don à une association.

Le Château de Windsor le jour de l'annonce du décès du prince Philip, le 9 avril 2021 ( AFP / Adrian DENNIS )

Un recueil de condoléances a aussi été mis en ligne.

En hommage au prince Philip, les cloches de l'abbaye de Westiminster, où son mariage avec Elizabeth a été célébré en 1947, ont sonné 99 fois vendredi soir.

Samedi, 41 salves d'artillerie ont été tirées à la mi-journée dans tout le Royaume-Uni et des minutes de silence ont été observées au cours des événements sportifs, matches de football et course hippique Grand National.

