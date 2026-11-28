Après la mort d'un patient, la psychiatrie sous le feu des critiques en Croatie

Des milliers de personnes rassemblées à Zagreb en hommage à un patient mort en psychiatrie, le 21 novembre 2026 ( AFP / MARKO PERKOV )

La mort en octobre d'un patient psychiatrique roué de coups et étouffé dans un hôpital croate a déclenché une vague de témoignages sur des violences récurrentes, suscité des manifestations, ainsi qu'un vif débat sur l'état de la psychiatrie dans le pays.

L'ancien athlète de 32 ans Kristian Josip Peris est décédé quelques heures après son admission à Zagreb, huit minutes d'images de vidéosurveillance ayant fuité montrant des membres du personnel médical en train de le frapper à la poitrine et de presser un coussin sur son visage, alors qu'il tentait de se libérer des sangles qui l'entravaient.

Des milliers de personnes rassemblées à Zagreb en hommage à un patient mort en psychiatrie, le 21 novembre 2026 ( AFP / MARKO PERKOV )

Une enquête pour "meurtre aggravé" a été ouverte, des membres du personnel médical ont été arrêtés et la direction de l'hôpital a démissionné.

"En quarante ans de faits divers, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi horrible", dit à l'AFP le journaliste Dusan Miljus, dont le quotidien, Jutarnji list, a révélé l'affaire. Depuis, il a reçu de nombreux témoignages.

Un ancien patient de 49 ans du même hôpital s'est confié à l'AFP. En 2023, un infirmier l'aurait "étouffé avec un oreiller et frappé à travers celui-ci" alors qu'il était "attaché au lit", raconte-t-il sous couvert de l'anonymat.

"Coude sur la gorge"

Plus tard, le même infirmer a "appuyé son coude sur ma gorge, en proférant des menaces", dit également cet ancien patient, ajoutant que l'employé de l'hôpital l'avait ensuite mis en garde contre toute dénonciation, en lui disant que "les choses ne pourraient qu'empirer".

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations de manière indépendante et l'hôpital n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Des associations de patients et de médecins ont exprimé leur inquiétude non seulement quant au recours à la force, mais aussi concernant le manque de personnel et les violences à l'encontre des soignants.

Qualifiant les images de vidéosurveillance d'"extrêmement perturbantes", l'Ordre national des infirmiers a dit que les méthodes de contention appliquées étaient interdites et violaient les normes professionnelles et éthiques.

"Le recours à la force n'est ni isolé ni exceptionnel. Bien sûr, l'issue n'est pas toujours fatale", dit à l'AFP Davorka Vukadin, responsable de la Fédération croate des associations de santé mentale (SUMEZ).

"Les équipes sont en sous-effectif (...) tandis que les droits des patients et le consentement éclairé sont souvent insuffisamment protégés", explique-t-elle, ajoutant que la peur des mauvais traitements pouvait dissuader les personnes de chercher de l'aide.

"Mains ensanglantées"

La mort de Kristian Josip Peris a profondément marqué ce pays membre de l'Union européenne de 3,8 millions d'habitants, où des rassemblements ont été organisés dans plusieurs villes.

Des milliers de personnes se sont réunies le week-end dernier sur la place principale de Zagreb lors d'un rassemblement commémoratif organisé par sa famille, qui réclame justice. Beaucoup ont apporté des oreillers blancs, certains portant des empreintes de mains ensanglantées.

"Un coussin se place sous la tête d'un patient, pas sur son visage. En agitant des milliers de coussins, exigeons que cela ne se reproduise jamais !" avait écrit la famille de M. Peris, avant ce rassemblement, sur un site en ligne qui lui est dédié.

Davorka Vukadin souligne que des organismes locaux et internationaux avaient déjà mis en garde par le passé contre ces excès.

Un rapport de 2023 du Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe avait fait état d'une pratique de contention "excessive, très fréquente et longue sans raison justifiée" dans trois établissements psychiatriques de Croatie.

Ce rapport faisait état de l'immobilisation d'un patient pendant 208 heures d'affilée, soit plus de huit jours.

"Un jeune homme est mort dans la violence, dans un lieu où on aurait dû l'aider", dit Dragica Horvat, qui a rejoint un rassemblement dans la capitale, retenant ses larmes. "J'espère simplement que cette tragédie va inspirer un changement."