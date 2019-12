Après la grève du 5 décembre, l'exécutif craint un samedi noir avec les Gilets jaunes

« Jeudi et vendredi, ce sera le mouvement social. Samedi, ce sera la vengeance des Gilets jaunes... », prophétise un conseiller du pouvoir. C'est dire la vigilance au sommet de l'Etat à l'approche de l'anniversaire, samedi 7 décembre, des deux mobilisations les plus marquantes des chasubles jaunes des 1er et 8 décembre 2018, les fameux « actes » III et IV. C'était il y a tout juste un an, et le souvenir reste vif, comme gravé dans la chair du président. Plus que la grève reconductible de jeudi, qui s'annonce comme un mouvement intersyndical, certes massivement suivi, mais classique, c'est la journée de manifestations de samedi qui préoccupe l'exécutif.Le risque ? Des casseurs et des blacks blocs. Et ce d'autant plus que le premier anniversaire des Gilets jaunes, le 17 novembre dernier, a fini en pétard mouillé. « Ca va être un moment chaud, assez rock'n'roll, avec un risque de violences. Sur les réseaux cryptés et les boucles Internet, il y a déjà des appels : rendez-vous le 7 ! On peut même avoir des jaunes-noirs très remontés », prédit un spécialiste des questions de sécurité. « Il y a des warnings (NDLR : des alertes) en matière d'ordre public », confirme un conseiller du gouvernement. Comme un mauvais remake des heures les plus noires de la révolte sociale qui a secoué le pays à l'hiver dernier, lorsque l'Arc de Triomphe était saccagé et que l'un des leaders des Gilets jaunes, Eric Drouet, appelait à entrer dans l'Elysée.«Brigitte, elle, a très peur»Bis repetita ? Il y a trois semaines, après qu'un étudiant lyonnais a tenté de s'immoler par le feu, des manifestants ont enfoncé les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur à Paris, avant de quitter rapidement les lieux. Il y a moins d'un an, les portes du ministère de l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, étaient défoncées avec un engin élévateur de chantier. « Les 5 et 6 décembre, ce ...