Après la démission de Delevoye, qui pour mener à bien la réforme des retraites ?

Et maintenant qui pour succéder à Jean-Paul Delevoye ? Le haut-commissaire aux Retraites avait à peine démissionné lundi 16 décembre, que l'Elysée s'est empressé de préciser qu'il serait « remplacé dans les plus brefs délais ». « Cela doit être fait rapidement parce que la charge est importante. Le Premier ministre a manifestement besoin de quelqu'un à ce poste pour l'épauler », précise un proche du président de la République. « Tout laisse à penser que cela devrait aller vite. Ensuite, les remaniements, dans ce gouvernement, cela peut prendre du temps », sourit, fataliste, un ministre.Mais en fin de journée ce lundi, rien n'était encore « stabilisé », à en croire un proche d'Emmanuel Macron. Il faut trouver la perle rare, « quelqu'un de très au fait de la réforme, d'opérationnel tout de suite », résume un ministre.Le nom de Gérald Darmanin revient avec insistanceLa tendance du moment n'étant pas, selon nos informations, à élargir le périmètre d'Agnès Buzyn, qui ne se prive pourtant pas de dire ces jours-ci qu'elle connaît désormais très bien le dossier retraites, un nom revient avec insistance : Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes publics est souvent monté au front pour défendre la réforme des retraites, il connaît le dossier.« Le souci avec cette hypothèse, c'est qu'il resterait aussi au Budget et donc le dossier des retraites changerait de périmètre, passerait du ministère de la Santé à Bercy », relativise un ministre. Ce qui ne manquerait pas de créer de belles tensions avec Agnès Buzyn, la titulaire du portefeuille « Santé ». Et d'alarmer les syndicats, en donnant une coloration « budgétaire » à la réforme.Comme toujours dans pareil cas, les supputations vont bon train. Aussi, d'autres noms circulent-ils dans le microcosme, dont celui d'Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat auprès de Gérald Darmanin, chargé de la Fonction publique, qui ...