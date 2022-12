Après la défaite des Bleus, Macron en chef des armées sur le Charles de Gaulle

Le porte-avions français Charles de Gaulle au large d'Athènes le 24 mars 2022 ( POOL / COSTAS BALTAS )

La défaite des Bleus à peine encaissée, Emmanuel Macron a revêtu lundi ses habits de chef des armées et rendu hommage aux soldats et marins français, face au terrorisme ou aux "comportemements inamicaux" des Russes, lors du traditionnel Noël avec les troupes sur le porte-avions.

Après avoir vainement tenté de consoler l'équipe de France à l'issue d'une dramatique séance de tirs aux buts contre les Argentins au Qatar, le président français s'est envolé pour Charm el Cheikh en Egypte d'où il a été héliporté sur le Charles de Gaulle en mer Rouge.

Ponctuant une longue séquence internationale, qui l'a conduit du G20 de Bali à Washington, Emmanuel Macron a peaufiné son image de premier dirigeant européen, face à un chancelier allemand Olaf Scholz encore très discret, à la tête de forces armées aux premières loges des confrontations mondiales.

En deux séquences très visuelles, le décor était planté : le chef des armées a d'abord rejoint les entrailles du mastodonte d'acier dans un gigantesque ascenseur à avions puis enfilé la combinaison bleue de la Marine nationale, ornée d'un écusson "french carrier" (porte-avions français) et de la mention patronymique "E. Macron Président de la République".

Depuis le hangar à avions, il a ensuite félicité les 3.000 marins du Charles de Gaulle et des bâtiments l'accompagnant pour leur "professionnalisme" face aux "interactions" en Méditerranée avec "les aéronefs et les bâtiments russes aux comportements quelquefois inamicaux".

Avant de franchir le canal de Suez et d'entrer dimanche en mer Rouge, le porte-avions a participé à la défense du flanc est de l'Otan, sur fond de guerre en Ukraine, avec des vols de reconnaissance et de réassurance des Alliés, notamment dans le ciel roumain.

Les bâtiments russes se sont alors régulièrement approchés du Charles de Gaulle, parfois de très près, au risque de gêner la manoeuvre des avions.

- Foie gras et lotte -

Le porte-avions participe aussi à la lutte de la coalition internationale sous commandement américain (Inherent Resolve) contre le groupe Etat islamique en Syrie et en Irak.

Cette participation "a aussi permis de montrer aux compétiteurs présents dans la région qu’il faut compter avec la France", a-t-il souligné, en référence à la Russie mais aussi la marine chinoise, très présente en mer Rouge depuis son point d'ancrage de Djibouti.

Après une série de catapultages et appontages de Rafale et une visite de l'espace de loisirs des marins, avec jeux vidéo et grand renfort de BD, le chef de l'Etat a dîné avec 140 membres d'équipage.

Au menu: foie gras sur pain d'épice, lotte et risotto, crème glacée, champagne, Gigondas et Bourgogne Aligoté. Il a dormi ensuite à bord du géant d'acier flottant avant de rejoindre mardi la Jordanie pour une conférence régionale.

Emmanuel Macron a aussi marqué sa volonté de faire appel aux militaires et anciens militaires pour "renforcer les forces morales de la nation, en particulier de la jeunesse", à travers son projet de Service national universel, sur lequel il fera des annonces début 2023.

Il a aussi promis de maintenir un régime spécifique de pensions pour les militaires dans le cadre de la réforme des retraites qui sera présentée en janvier.

- "Escalade" -

Le Charles de Gaulle poursuivra ensuite sa mission dans l'océan Indien, la France affichant sa volonté de développer sa présence dans l'Indopacifique.

"Là encore, nos alliés seront à nos côtés mais avec toujours et, j’y tiens, notre autonomie d'appréciation et en maîtrisant nous-mêmes toute escalade", a insisté le président.

Pour les derniers Noëls des troupes, Emmanuel Macron s'était rendu en Afrique (Niger en 2017, Tchad en 2018, Côte d'Ivoire en 2019). En 2020 et 2021, il avait dû y renoncer en raison de la pandémie de Covid-19.

La France a depuis réorienté sa présence militaire, en réduisant sa voilure au Sahel.

Après être parti du Mali, le dispositif français comprend toujours 3.000 militaires au Niger, au Tchad et au Burkina Faso, loin des 5.500 hommes au plus fort de son déploiement.