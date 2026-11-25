L'Europe va dévoiler mercredi un plan pour conforter son avance dans l’informatique quantique, une technologie en plein essor ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )

L'Europe va dévoiler mercredi un plan pour conforter son avance dans l'informatique quantique, une technologie en plein essor, et éviter d'être dépassée par les États-Unis ou la Chine, comme elle l'a été dans l'intelligence artificielle.

Les ordinateurs quantiques, sur lesquels travaillent de nombreuses entreprises dans le monde, doivent permettre à terme d'atteindre des puissances de calcul colossales et de réaliser des opérations jusque-là impossibles pour les supercalculateurs actuels.

Cette technologie s'appuie les "bits quantiques", ou "qubits". Contrairement aux "bits" de l'informatique classique (qui ne peuvent avoir que deux états, 0 ou 1), les qubits peuvent avoir un nombre illimité de valeurs, offrant aux ordinateurs capables de les traiter une capacité de calcul sans commune mesure avec les machines actuelles.

Les spécialistes estiment qu'ils pourraient révolutionner la recherche scientifique dans de nombreux domaines , de la recherche de nouveaux médicaments à l'IA, en passant par la création de batteries beaucoup plus performantes.

"L'informatique quantique est une énorme technologie, elle pourrait bien être la nouvelle révolution après l'IA, ou se développer en parallèle, ou peut-être qu'elle ne trouvera jamais vraiment le niveau adoption dont elle a besoin", fait valoir Hadrien Valembois, de la Business Software Alliance, association regroupant des grands groupes technologiques.

Son développement est subordonné aux règles qui seront mises en place pour l'encadrer, aux financements qui seront fournis et aux efforts que consacreront les États pour l'encourager ou la freiner, prévient-il.

La Commission européenne, déterminée à ne pas laisser passer cette opportunité et à favoriser la création de "champions européens", va présenter mercredi une proposition de loi en ce sens. Parmi les mesures envisagées, elle veut instaurer une préférence dans les contrats publics en faveur des entreprises européennes, selon un document de travail consulté par l'AFP.

Ne pas "refaire les mêmes erreurs"

Une nouvelle illustration de la volonté de l'UE de défendre sa souveraineté en matière technologique, et de réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers, notamment américains.

"Nous voulons éviter de refaire les mêmes erreurs que dans l'IA", avec un manque de financements précoces pour aider les entreprises à décoller, a confié un responsable européen, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

Ces propositions, qui visent à faire de l'Europe un des leaders mondiaux du quantique en 2030, devront être validées par les 27 pays de l'UE et le Parlement européen pour pouvoir entrer en vigueur.

L'Europe dispose déjà d'une avance indéniable sur le terrain de la recherche, notamment grâce à la France qui s'est positionnée depuis plusieurs années sur cette technologie, mais peine à la traduire en activités commerciales.

Au sein du secteur, ces initiatives sont bien accueillies.

"La loi quantique est un signe que l'Europe y voit une opportunité pour le présent, et non dans un avenir lointain", a expliqué à l'AFP Jean-Marc Leclerc, directeur des affaires européennes au sein du géant américain de l'informatique IBM.

Il espère qu'avec ce projet de loi, l'UE pourra "faire progresser l'écosystème quantique européen, florissant et ouvert, en renforçant les initiatives capables de généraliser son adoption, d'attirer les investissements et, en définitive, de maintenir l'Europe au cœur d'une industrie quantique mondiale en pleine expansion".

L'UE croit aussi au potentiel du quantique en matière de cybersécurité, vu les avancées considérables qu'elle devrait procurer, notamment pour protéger les communications cryptées.

Mais cela pose aussi des risques pour la sécurité informatique, car elle pourrait être détournée, tout comme l'IA, par des personnes malintentionnées. Un défi que< la Commission européenne ne peut ignorer, alors qu'elle a confirmé la semaine dernière avoir été la cible d'une cyberattaque assistée par l'IA.