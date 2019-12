Après l'horreur de Daech, mères et enfants yézidis trouvent refuge en France

Le jeudi 8 août, un bus en provenance de l'aéroport de Toulouse (Haute-Garonne) s'arrête dans une petite commune de 2160 âmes, à une bonne heure de route au nord de la Ville Rose. Entourées de leurs enfants, onze femmes aux traits tirés en descendent. Eprouvées par un long vol depuis Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, ces mères de famille yézidies, une minorité religieuse kurdophone, achèvent dans le Tarn-et-Garonne un périple entamé cinq ans plus tôt sur les pentes du mont Sinjar, dans le nord-ouest de l'Irak, quand l'arrivée des troupes de l'Etat islamique les a poussées à l'exil. Ces maisons de pierre aux toits de tuiles rouges, ces ruelles tranquilles sont celles de leur nouveau village, Septfonds, qui compte alors 45 habitants de plus.« En partant, on ne savait pas ce qu'on allait trouver ici », admet Nassima (les prénoms de tous les réfugiés ont été changés), 33 ans, emmitouflée dans un manteau d'hiver pour résister au froid qui règne à l'intérieur de l'ancienne chapellerie Decalux en ce matin de novembre. C'est dans cette petite usine à l'abandon, située au centre du village, que s'est installée l'association Habitat et humanisme, mandatée par l'Etat pendant un an pour faciliter l'intégration de ces Yézidies à qui le statut de réfugié a été accordé. « Je voulais juste un endroit où mes garçons et ma fille pourraient aller à l'école », poursuit la jeune femme. Elle sourit en songeant à sa vie d'avant, à Khanassor, la bourgade où elle tenait un salon de coiffure, près de la frontière syrienne. Onze femmes yézidies sont arrivées avec leurs enfants à Septfonds en août 2019. Vincent Nguyen pour Le Parisien Week-End Quand, début août 2014, ils apprennent que les « soldats du califat » approchent, Nassima, son mari et ses enfants s'entassent à l'arrière d'un pick-up avec, pour tout bagage, des couvertures, des gâteaux secs et un peu d'eau, et roulent ...