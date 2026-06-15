Après l'Equateur, Emerse Faé veut gagner contre l'Allemagne

Ambitions. Si le sélectionneur de l’Equateur Sebastian Beccacece a évoqué « une défaite injuste » face à la Côte d’Ivoire dans la nuit de ce lundi (1-0), considérant que la Tri « s’est créé les occasions les plus nettes et aurait pu remporter le match » , si celui-ci ne s’était pas joué sur « un détail » peu avant la fin, son pendant pachydermique Emerse Faé regarde déjà vers la suite.

Un bon démarrage

« Nous avons bien démarré cette compétition contre l’Équateur, une équipe très coriace », s’est félicité le sélectionneur ivoirien qui a rappelé que ses Eléphants ne sont pas venus « pour visiter les États-Unis et rentrer chez [eux] » . Pas le temps de se reposer sur ses lauriers, la Côte d’Ivoire rempile ce samedi 20 juin contre le gros morceau du groupe E : l’Allemagne, qui a fait parler la poudre d’entrée de jeu face à Curaçao.…

JD pour SOFOOT.com