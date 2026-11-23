Après l'échec de la COP31, l'Arabie saoudite sous le feu des critiques

Discours du ministre saoudien de l'Energie, e prince Abdelaziz ben Salmane, lors de la COP31 à Antalya, le 11 novembre ( AFP / Ozan KOSE )

L'Arabie saoudite, critiquée après l'échec de la COP31 pour s'être opposée à toute référence aux énergies fossiles, a plus que jamais besoin de son pétrole face à un conflit régional qui met sa sécurité et son économie à rude épreuve.

Pourquoi le pétrole reste-t-il indispensable à Riyad ?

Premier exportateur mondial de pétrole brut, le royaume dépend encore fortement de l'or noir : ses revenus pétroliers représentent en 2026 52% des recettes publiques, selon le ministère des Finances.

Ils sont notamment indispensables pour financer son ambitieux programme de diversification, mis à mal par la guerre.

Même si le Fonds monétaire international (FMI) a salué en juillet la "résilience" de l'économie saoudienne, l'impact est bel et bien là : l'institution prévoit désormais un recul de 3,3 % du PIB cette année, loin de la croissance de 4,6 % affichée en 2025.

Lancé en 2016 par le prince héritier et dirigeant de facto, Mohammed ben Salmane, le vaste projet Vision 2030 entend développer notamment le tourisme, l'industrie et les nouvelles technologies.

Délégués en discussion devant le stand du géant pétrolier saoudien Aramco, lors de l'édition 2026 du Congrès mondial de l'énergie, à Riyad, le 12 octobre ( AFP / Fayez Nureldine )

Mais ces mégaprojets nécessitent des investissements considérables, désormais plus difficiles à financer. Le royaume a dû revoir certaines de ses ambitions, notamment à Neom, une ville futuriste dans le désert, tandis que son puissant et richissime fonds souverain, le PIF, réoriente ses priorités.

La diversification de l'économie a néanmoins enregistré des progrès significatifs. Selon les chiffres officiels, les activités non pétrolières représentaient 55 % du PIB réel en 2025, contre 45 % en 2016, avant le lancement du programme.

Le royaume mis à l'épreuve

La guerre régionale, déclenchée en février par l'offensive américano-israélienne contre l'Iran, est venue perturber les ambitions saoudiennes.

Après avoir subi des frappes iraniennes et le verrouillage par Téhéran du détroit d'Ormuz, essentiel pour ses exportations d'hydrocarbures, l'Arabie saoudite essuie depuis des mois les attaques répétées des Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran.

Des installations énergétiques aux aéroports, jusqu'aux bâtiments emblématiques au cœur de Riyad, les combattants ciblent aussi bien les infrastructures vitales du pays que les symboles de sa puissance.

Raffinerie du groupe pétrolier saoudien Aramco située près de la capitale Riyad, le 3 octobre ( AFP / - )

Dans ce contexte, le ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abdelaziz ben Salmane, a défendu lors de la COP31 une approche tenant compte des impératifs économiques et énergétiques de chacun.

"Il faut permettre aux pays de choisir les voies adaptées à leurs circonstances et à leurs priorités, tout en préservant la sécurité énergétique et en soutenant la croissance économique", a-t-il plaidé lors du sommet climatique d'Antalya.

Riyad défend une approche fondée sur la réduction des émissions via notamment des technologies de captage et de stockage du carbone, plutôt que sur l'abandon de certaines sources d'énergie. "Ce qui nous unit, c'est l'objectif et pas nécessairement la voie à suivre", a-t-il ajouté.

Riyad en position de force à la COP ?

L'Arabie saoudite, chef de file de l'Opep, l'alliance de pays exportateurs de pétrole, a parfois été critiquée pour son rôle d'obstruction lors des conférences climatiques.

En Turquie, elle figurait parmi les pays les plus réticents à inscrire dans l'accord final un engagement explicite à s'éloigner du pétrole, du gaz et du charbon.

Cette opposition a contribué à l'impasse des négociations, achevées dimanche sans accord politique global, trois ans après l'engagement pris à la COP28 de Dubaï en faveur d'une transition hors des énergies fossiles.

Militants lors de la COP31 à Antalya, le 20 novembre ( AFP / Yasin AKGUL )

Riyad a aussi été accusé de freiner les publications scientifiques sur le climat, mais le royaume a répondu soutenir des calendriers "permettant un examen scientifique suffisant, la transparence et une participation effective, en particulier des pays en développement".

L'absence de délégation américaine à la COP31 et l'abandon par l'administration Trump de nombreuses politiques sur le climat ont pesé sur le rapport de force en faveur de l'Arabie saoudite.

La COP31 "a été prise en otage par des États pétroliers", a dénoncé auprès de l'AFP le ministre irlandais du Climat, Darragh O'Brien, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE.

Dans un entretien distinct à l'AFP, l'ancien vice-président américain Al Gore s'en est directement pris à Riyad.

"L'idée qu'un pays comme l'Arabie saoudite puisse bloquer toute velléité du reste du monde est littéralement insensée. Nous faisons face à la menace la plus grave pour l'avenir de l'humanité que nous ayons jamais connue", a-t-il dit.

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