Après l'arrêt historique de la CIJ, à quand le retour au pays pour les Rohingyas ?

L'arrêt historique de la Cour internationale de justice (CIJ) sur le génocide de la Birmanie à l'encontre des Rohingyas a été applaudi par les réfugiés de la minorité musulmane au Bangladesh mais rien ne permet de croire à leur retour prochain dans leurs foyers.

Les autorités du Bangladesh, confrontées à la difficulté de prendre en charge les 1,2 million de Rohingyas massés à la pointe sud-est du pays alors que l'aide internationale s'amenuise, voient dans le jugement de la CIJ le moyen d'enclencher un processus de rapatriement, qui "reste la seule solution viable à cette crise", selon le ministère bangladais des Affaires étrangères.

"Cela ne se produira pas demain ni très prochainement. Nous exercerons des pressions de manière multilatérale et en concertation avec d'autres organismes pour assurer un retour en toute sécurité d'ici un an à un an et demi", a déclaré vendredi à Reuters le ministre d'Etat aux Affaires étrangères du pays, Humaiun Kobir, fournissant une première idée d'un calendrier.

Jeudi, la Cour internationale de justice a jugé que la Birmanie avait commis un génocide contre le groupe des Rohingyas dans le nord de l'État Rakhine au cours des "opérations de nettoyage" menées en 2017 et a prescrit à la Birmanie "d'adopter des mesures de restitution au profit des Rohingyas, notamment en permettant le retour volontaire, en toute sécurité et dans la dignité, dans leur lieu de résidence".

Mais des années d'efforts en ce sens n'ont jamais abouti et le gouvernement birman, soutenu par une armée que la CIJ accuse d'avoir "tué des milliers de civils rohingyas, perpétré des actes de violence sexuelle à grande échelle ainsi que des actes de violence extrême contre des enfants et attaqué des Rohingyas en fuite" ne sera probablement pas disposé à obtempérer.

"Notre pays a été injustement accusé", a réagi vendredi un porte-parole du gouvernement birman lors d'une conférence de presse à Naypyitaw, alors que le pays est le premier Etat condamné pour violation de la Convention sur le génocide de 1948.

GUERRE CIVILE

"Parmi les directives figure celle de garantir un retour en toute sécurité dans leur pays d'origine. Toutefois, la probabilité que cela se concrétise demeure faible", souligne Sai Kyi Zin Soe, analyste indépendant, alors que la guerre civile qui a suivi le renversement du gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi en février 2021 perdure depuis maintenant plus de cinq ans.

Six ans après la fuite d'environ 750.000 Rohingyas lors des massacres de 2017 qui sont au coeur de la décision de la CIJ, des combats ont à nouveau éclaté à la fin 2023 dans l'Etat de Rakhine entre l'armée birmane et les rebelles de l'Armée d'Arakan [nom historique de la région de Rakhine], provoquant un nouvel afflux de réfugiés au Bangladesh.

Le groupe insurgé, l'un des plus puissants de Birmanie, s'est depuis lors emparé de la quasi-totalité de l'Etat de Rakhine et contrôle des zones dont proviennent une grande majorité des réfugiés. Accusée également d'atrocités contre les Rohingyas, l'Armée d'Arakan n'a pas commenté la décision de la CIJ.

Avant l'exode de 2017, quelque 1,1 million de Rohingyas vivaient en Birmanie mais ils ne sont plus aujourd'hui qu'environ 600.000 à habiter dans l'Etat de Rakhine, dont 140.000 dans des camps de déplacés internes, selon de multiples estimations.

En août dernier, les autorités birmanes ont dit avoir recensé 308.797 anciens habitants de l'Etat de Rakhine dans les camps de réfugiés du Bangladesh, ajoutant que leur rapatriement ne s'effectuerait que lorsque les conditions de sécurité s'amélioreraient.

La Birmanie, pays à majorité bouddhiste, a longtemps considéré les Rohingyas comme des immigrés clandestins venant du Bangladesh voisin et ne leur pas accordé pour cette raison la nationalité birmane, même si certaines familles sont installées depuis des générations dans le pays.

"Sans citoyenneté, sans droits et sans une réelle sécurité, le retour est impossible", estime Chris Lewa, directrice de l'Arakan Project, une organisation spécialisée dans la crise des Rohingyas. "Je suis profondément préoccupée par le sort des Rohingyas qui se trouvent encore dans des camps de déplacés internes à Sittwe [capitale de l'Etat de Rakhine]. Ils y sont confinés, dépendent de l'armée pour accéder à l'aide et se déplacer, et sont extrêmement vulnérables aux représailles".

REGAIN D'ESPOIR

Quant au Bangladesh, pays de 175 millions d'habitants en proie à de graves difficultés financières, il n'autorise par les Rohingyas à gagner leur vie sur son territoire et souhaite vivement leur départ, même s'il a répété à maintes reprises qu'ils ne pourraient rentrer chez eux que lorsque les conditions seraient réunies.

Le jugement de la CIJ renforce la position de Dacca en vue d'un rapatriement des réfugiés, en permettant notamment de faire jouer des leviers diplomatiques, mais le Bangladesh "devra continuer à négocier les retours avec un Etat que la justice a désormais tenu pour responsable d'un génocide, et, de plus en plus, avec l'Armée d'Arakan", note Richard Horsey, de l'International Crisis Group.

Dacca va profiter de la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies, qu'il exerce pour un mandat d'un an depuis septembre, pour renforcer ses efforts multilatéraux afin de créer les conditions propices au rapatriement, a indiqué le ministre Humaiun Kobir, alors que le financement pour subvenir aux besoins des Rohingyas au Bangladesh reste une préoccupation majeure : selon les données de l'Onu, seuls 69% environ des 710 millions de dollars de fonds humanitaires nécessaires pour 2026 ont été réunis.

Autre pays concerné, la Malaisie comptait mi-septembre 133.400 Rohingyas recensés comme réfugiés et demandeurs d'asile. Vendredi, le pays a annoncé qu'il réinstallerait 10.000 réfugiés rohingyas en Turquie dans le cadre d'un programme de formation.

Pour Mohammed Zubair, qui vit dans un camp surpeuplé au Bangladesh, le verdict de la CIJ constitue malgré tout une lueur d'espoir pour les réfugiés rohingyas comme lui.

"En tant que Rohingya, ce moment me donne une force nouvelle", confie ce jeune homme de 24 ans. "Mon plus grand rêve n'est pas seulement de voir le monde reconnaître ce qui nous est arrivé. C'est de voir le jour où nous pourrons marcher librement sur notre terre ancestrale."

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)