Après l’agression mortelle d’un supporter nantais, un chauffeur présent sur les lieux témoigne

Samedi soir à Nantes peu avant la rencontre entre les Canaris et Nice, un supporter nantais de 31 ans (ultra de la Brigade Loire) a été agressé mortellement – vraisemblablement à l’arme blanche – non loin de la Beaujoire. « Dans le prolongement des premières investigations menées au cours de la nuit, un chauffeur de VTC s’est rendu à l’hôtel de police de Nantes ce matin, à 4 heures 30, et a été placé en garde à vue du chef notamment d’homicide volontaire, a communiqué ce dimanche matin Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes . Il s’agit d’un homme de 35 ans. »

Dans les colonnes de Presse Océan , un autre chauffeur VTC, entendu dans la nuit en qualité de témoin à l’hôtel de police de Nantes, a livré sa version des faits. « On était en convoi (2 vans et six autres voitures) pour déposer trente supporters niçois au stade quand une horde de supporters encagoulés en noir ou en jaune et vert a surgi et nous a attaqués , explique-t-il . Ils ont commencé à ouvrir les portières et à taper mes clients à l’intérieur. […] Un mec a mis un coup de pied dans ma calandre. Il s’est retourné, il a tapé mon pare-brise. […] Et tous mes autres collègues se sont fait agresser aussi. » Une photo d’un pare-brise cassé a été publié par le quotidien local (voir lien). …

JB, à Nantes pour SOFOOT.com