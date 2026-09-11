Après James, une autre légende colombienne rentre au bercail

Colombia es la casa ! À l’été 2009, un jeune Juan Cuadrado quittait son cocon natal colombien pour rejoindre l’Italie, direction l’Udinese. Nous voilà 17 ans plus tard, moment choisi par le joueur aujourd’hui âgé de 38 ans pour revenir à la maison . Ce vendredi, sa nouvelle écurie, le Millonarios FC, a officialisé sa venue sur les réseaux. Il arrive libre après avoir terminé son contrat il y a quelques mois à Pise .

Après James, voila Juan

Au total, le polyvalent ailier droit a navigué entre sept villes italiennes dont notamment Turin avec la Juventus et Milan chez l’Inter tout en jouant six mois à Chelsea, en 2015. S’il a débuté ailier, celui qui a participé aux Coupe du monde 2014 et 2018 est souvent redescendu latéral droit et parfois piston.…

AC pour SOFOOT.com