Après deux mois d'absence, le président Tebboune de retour en Algérie

Capture d'écran d'une vidéo montrant le président algérien Abdelmadjid Tebboune, publiée sur son compte Twitter le 13 décembre 2020 ( AFP / - )

Le président Abdelmadjid Tebboune est rentré mardi en Algérie après un séjour de deux mois en Allemagne, où il a été soigné du Covid-19, mettant fin à une longue période d'incertitude dans un pays confronté à une crise sanitaire, politique et économique.

"C'est difficile d'être loin de son pays et plus difficile encore pour quelqu'un qui a beaucoup de responsabilité", a affirmé le chef de l'Etat, dont les images ont été diffusées au journal télévisé de 20H00.

L'avion présidentiel avait quitté Berlin en milieu d'après-midi pour atterrir à Alger vers 18H00 locales (17H00 GMT).

Apparemment en bonne santé, M. Tebboune, qui a semble-t-il repris du poids depuis sa dernière intervention télévisée, a laissé entendre qu'il était presque entièrement guéri. Il porte une attelle au pied droit, selon des captures d'écran de la vidéo télévisée.

Il a été accueilli à l'aéroport par plusieurs hauts responsables algériens, dont le Premier ministre Abdelaziz Djerad et le chef d'état-major de l'armée, le général Saïd Chengriha.

M. Tebboune s'est exprimé très brièvement pour souhaiter "une heureuse année à tous les Algériens", "bien meilleure que 2020".

Le Premier ministre s'est dit "heureux de voir le président de la République de retour en convalescence dans sa patrie" et "impatient de continuer le travail pour réaliser les objectifs de la +nouvelle Algérie+".

- Loi de finances -

La dernière apparition publique de M. Tebboune remontait au 13 décembre lorsqu'il avait annoncé via un clip vidéo publié sur son compte Twitter son retour dans les "plus brefs délais".

Âgé de 75 ans et grand fumeur, M. Tebboune avait quitté l'hôpital militaire de Aïn Naâdja à Alger pour un établissement spécialisé en Allemagne le 28 octobre, après avoir contracté le Covid-19.

Il avait quitté l'hôpital fin novembre, mais avait prolongé son séjour en Allemagne -- dans un endroit tenu secret -- pour une période de convalescence.

M. Tebboune a officiellement continué à tenir les rênes du pays pendant son séjour à l'étranger, mais dans les faits il n'a pu exercer aucune de ses principales prérogatives depuis plus de deux mois.

Il doit ainsi signer impérativement la loi de finances pour l'année 2021 d'ici le 31 décembre à minuit.

En outre, le décret portant sur la révision de la Constitution, son projet phare adopté par référendum le 1er novembre, ne peut entrer en vigueur sans son paraphe.

Son éloignement, le peu d'informations qui ont filtré sur sa santé et l'opacité ayant entouré son absence prolongée -- jusqu'à son retour non annoncé mardi -- n'ont cessé d'alimenter rumeurs et désinformation.

La maladie et le départ à l'étranger de M. Tebboune ont replongé l'Algérie dans les affres humiliantes de la fin du règne de M. Bouteflika, quand ce dernier, frappé par un AVC en 2013, avait continué, impotent et aphasique, à assumer la charge présidentielle avant d'être chassé du pouvoir en avril 2019 par le soulèvement populaire du Hirak.

- "Nouvelle Algérie" -

L'incertitude politique a même poussé certaines voix à réclamer l'application de l'article 102 de la Constitution, relatif à la vacance du pouvoir, afin d'éviter une crise institutionnelle ou un scénario similaire à celui de son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika.

Arrivé au pouvoir le 12 décembre 2019 avec la volonté d'incarner "la nouvelle Algérie", M. Tebboune se trouve à la tête d'un pays dans l'impasse avec des institutions bloquées et une économie à bout de souffle.

L'Algérie voit fondre ses réserves de change, ses liquidités s'assécher et son marché pétrolier est toujours déprimé par la crise sanitaire et les baisses budgétaires.

Élu lors d'un scrutin largement boudé par la population et de ce fait souffrant d'un manque de légitimité, le président Tebboune avait d'abord tendu la main au "Hirak béni", le mouvement antirégime suspendu depuis la mi-mars en raison de l'épidémie de Covid-19.

Mais un an après la présidentielle, les militants du Hirak, opposants politiques, journalistes et des blogueurs critiques à l'égard du régime restent la cible de harcèlement et de poursuites judiciaires, quand ils ne sont pas emprisonnés.

Parmi les accusations récurrentes auxquelles ils font face, celle d'offense au président de la République, sur la base de leurs publications sur les réseaux sociaux.

Selon le Comité national de libération des détenus (CNLD), qui recense actuellement plus de 90 détenus d'opinion en Algérie, les interpellations et arrestations sont quotidiennes malgré l'arrêt des manifestations hebdomadaires du Hirak.

