Après deux années de recul, le commerce franco-britannique est reparti à la hausse en 2022

Le commerce bilatéral de biens et de services entre la France et le Royaume-Uni a "retrouvé sa trajectoire de hausse pré-Covid" en 2022, après deux années de recul, note mardi, dans son baromètre annuel, l'Institut Cross-Channel, organisme lié à la Chambre de commerce franco-britannique.

L'an dernier, le montant total des transactions de biens et services entre la France et le Royaume-Uni a atteint 111 milliards d'euros, soit une augmentation de 13% par rapport à 2019 et de 42% par rapport à 2021, selon cette analyse qui s'appuie sur des chiffres officiels britanniques.

Les exportations françaises vers le Royaume-Uni ont totalisé 60 milliards d'euros en 2022 (en hausse de 14% par rapport à 2019), alors que les importations en France depuis le Royaume-Uni se sont élevées à 51 milliards d'euros (+11%), d'après ce baromètre qui met en avant des chiffres en prix courants, non ajustés par rapport à l'inflation.

La France "a continué son développement en termes d'exports de biens, tandis que le Royaume-Uni a étendu son influence en matière d'export de services", après deux années "de larges variations dues à l'impact de la pandémie de Covid-19, à la crise énergétique, à la guerre de la Russie en Ukraine et à l'inflation", résume le baromètre.

"On n'est pas uniquement dans une tendance de rattrapage mais de continuité", avec une "dynamique forte qui se poursuit au premier trimestre 2023", a précisé à l'AFP Thierry Drilhon, président de la Chambre de commerce franco-britannique, qui rappelle aussi que cette période a été marquée par le Brexit.

M. Drilhon voit en ces chiffres le début d'un "nouveau chapitre en matière de relations économiques franco-britanniques", notamment à travers la poursuite du développement d'échanges et de coopération économique dans des secteurs clés comme "l'énergie", "la pharmacie" ou encore "l'innovation technologique".

Les équipements liés au transport et les "produits chimiques" (pharmaceutiques ou d'entretien) ont été les principaux biens échangés, représentant à eux deux plus de 30 milliards d'euros en 2022.

L'énergie a représenté 6,4 milliards d'euros, avec une forte augmentation des importations françaises due notamment aux difficultés du nucléaire français.

Du côté des services, ceux destinés aux entreprises (dont les activités de conseil) ont été le premier pôle d'échanges avec 11,2 milliards d'euros.

La technologie a représenté 4 milliards d'euros de transactions, une hausse d'environ 60% par rapport à 2019.

En 2022, la France était le cinquième partenaire commercial du Royaume-Uni, représentant 6% du montant des échanges britanniques, après les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Chine, selon le baromètre.